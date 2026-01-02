Естонія може втратити право проведення Чемпіонату Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з рф та білорусі

$42.350.03
49.790.06
ukenru
1 січня, 13:04 • 33713 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 49412 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 42109 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 40414 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 143962 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 141749 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 51109 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 43274 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 37052 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29964 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
77%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Словаччині заявили, що Україна ніколи не буде в НАТО1 січня, 18:30 • 7614 перегляди
"6-7" визнано найдратівливішим сленгом 2025 року за версією американського університету1 січня, 18:47 • 12407 перегляди
росія офіційно закликала США припинити переслідування нафтового танкера Bella 11 січня, 20:06 • 7096 перегляди
росія передала США дані з дрона, який нібито атакував резиденцію путіна22:32 • 4314 перегляди
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні23:07 • 11125 перегляди
Публікації
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 22389 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 40704 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 143955 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 83660 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 109873 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Хакан Фідан
Дональд Туск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Китай
Тайвань
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 25974 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 34552 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 35329 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 83664 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 34567 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Truth Social
Золото
Фільм

Естонія може втратити право проведення Чемпіонату Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з рф та білорусі

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Чемпіонат Європи з фехтування у Таллінні 2026 року під загрозою зриву, оскільки Естонія відмовляється гарантувати участь спортсменів з рф та білорусі. Міжнародна федерація фехтування вимагає письмового підтвердження допуску всіх спортсменів, але естонська влада не видає візи громадянам цих країн.

Естонія може втратити право проведення Чемпіонату Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з рф та білорусі

Чемпіонат Європи з фехтування серед дорослих, який мав відбутися у столиці Естонії Таллінні у 2026 році, опинився під загрозою зриву. Про це повідомляє Err.ee, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Міжнародна федерація фехтування вимагає від країни-організатора письмового підтвердження, що всі спортсмени зможуть брати участь у турнірі та перетнути кордон незалежно від громадянства та військового звання. Однак естонська влада відмовляється підписувати такий документ.

За словами віце-канцлера Міністерства культури з питань спорту Естонії Райдо Мітта, країна не може підтвердити, що всі бажаючі брати участь у Чемпіонаті Європи зможуть перетнути кордон. Він додав, що позиція уряду однозначна: спортсменам із рф та білорусі візи не видаються, діє нульова толерантність і винятків не буде.

Після нещодавнього візиту делегації Європейської конфедерації фехтування до Міністерства культури стало зрозуміло: без виконання цієї вимоги турнір може бути перенесений до іншої країни. За словами генсека Союзу фехтування Естонії Айвара Паалберга, організації дали зрозуміти, що у Естонії можуть забрати право проведення Чемпіонату Європи. Офіційного рішення поки що немає, але в Союзі фехтування Естонії виходять із того, що турнір у Таллінні наступного року не відбудеться, додав Паалберг

- пише видання.

Вказується, що Таллін був обраний місцем проведення Чемпіонату Європи восени минулого року на конгресі Європейської конфедерації фехтування в Будапешті. За кандидатуру столиці Естонії, яка виграла конкуренцію у Єревану, проголосували 24 із 42 країн-учасниць.

Нагадаємо

14 російським спортсменам заборонили в’їзд на територію Латвії на невизначений термін.

Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити спортсменам рф та білорусі брати участь у змаганнях18.12.25, 13:15 • 2892 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СпортПолітика
Білорусь
Таллінн
Естонія