Естонія може втратити право проведення Чемпіонату Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з рф та білорусі
Київ • УНН
Чемпіонат Європи з фехтування у Таллінні 2026 року під загрозою зриву, оскільки Естонія відмовляється гарантувати участь спортсменів з рф та білорусі. Міжнародна федерація фехтування вимагає письмового підтвердження допуску всіх спортсменів, але естонська влада не видає візи громадянам цих країн.
Чемпіонат Європи з фехтування серед дорослих, який мав відбутися у столиці Естонії Таллінні у 2026 році, опинився під загрозою зриву. Про це повідомляє Err.ee, інформує УНН.
Зазначається, що Міжнародна федерація фехтування вимагає від країни-організатора письмового підтвердження, що всі спортсмени зможуть брати участь у турнірі та перетнути кордон незалежно від громадянства та військового звання. Однак естонська влада відмовляється підписувати такий документ.
За словами віце-канцлера Міністерства культури з питань спорту Естонії Райдо Мітта, країна не може підтвердити, що всі бажаючі брати участь у Чемпіонаті Європи зможуть перетнути кордон. Він додав, що позиція уряду однозначна: спортсменам із рф та білорусі візи не видаються, діє нульова толерантність і винятків не буде.
Після нещодавнього візиту делегації Європейської конфедерації фехтування до Міністерства культури стало зрозуміло: без виконання цієї вимоги турнір може бути перенесений до іншої країни. За словами генсека Союзу фехтування Естонії Айвара Паалберга, організації дали зрозуміти, що у Естонії можуть забрати право проведення Чемпіонату Європи. Офіційного рішення поки що немає, але в Союзі фехтування Естонії виходять із того, що турнір у Таллінні наступного року не відбудеться, додав Паалберг
Вказується, що Таллін був обраний місцем проведення Чемпіонату Європи восени минулого року на конгресі Європейської конфедерації фехтування в Будапешті. За кандидатуру столиці Естонії, яка виграла конкуренцію у Єревану, проголосували 24 із 42 країн-учасниць.
