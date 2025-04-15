З травня українські біженці в Таллінні будуть платити за проїзд у громадському транспорті. Привілей скасовують, оскільки більшість біженців вже мають реєстрацію в місті.
Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.
14 лютого відзначають не лише День закоханих, але й Міжнародний день самотності та День любителів бібліотек. Також у цей день проходить Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" та День зцілення звуком.
Міністр молоді та спорту України та президент УХФ надіслали офіційного листа до президента IIHF. У зверненні закликають зберегти санкції проти рф та білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.
На ЧЄ-2025 з фігурного катання у Талліні візьмуть участь 28 спортсменів, які раніше представляли рф або там народилися. 14 учасників частково готувалися до змагань у росії, найбільше екс-росіян у збірній Грузії.
Прем'єр-міністри Британії та Естонії провели зустріч у Талліні перед самітом Об'єднаних експедиційних сил. Сторони обговорили посилення військової та економічної підтримки України, а також розширення оборонної співпраці.
Президент України обговорив з прем'єром Британії масовану атаку РФ та подальшу оборонну співпрацю. Сторони домовились про щорічну допомогу у 3 млрд фунтів та прискорення угоди про сторічне партнерство.
Директорка фестивалю PÖFF Тііна Локк заявила, що фільм "Глухі коханці" залишиться в основній програмі. Стрічка розповідає про стосунки глухих українки та росіянина в Стамбулі.
Влада Стамбула запускає програму безкоштовного проїзду для 237 893 безробітних жителів міста. Кожен учасник отримає 96 безкоштовних поїздок на 3 місяці через додаток або QR-код.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.
ELEKS виграла тендер на розробку електронної системи обігу алкоголю та тютюну еАкциз в Україні. Система замінить паперові акцизні марки на електронні з Datamatrix-кодами, запуск заплановано на 2026 рік.
ІТ-коаліція, очолювана Естонією і Люксембургом, зібрала 58 мільйонів євро для надання допомоги Україні, і незабаром до цієї ініціативи приєдналася Іспанія.
Латвія відкидає дискусії про розміщення військ в Україні, але підтримує право України завдавати ударів по законних військових об'єктах в росії за допомогою наданої зброї, якщо це необхідно для захисту від російської агресії.
Країни Балтії можуть відправити війська в Україну, якщо росія здійснить стратегічний прорив через недостатню підтримку Заходу.
Президент росії володимир путін використовує загрозу масової міграції з України як зброю, щоб розділити і послабити єдність Європи у підтримці України проти російського вторгнення.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив у нещодавніх невдачах України на полі бою "всіх, хто робить недостатньо", визнавши, що нинішня ситуація є "складною" через недостатнє постачання військової допомоги, яке доводиться компенсувати героїзмом і самопожертвою своїх солдатів.
Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення, оскільки з'являється нова загроза, пов'язана з особами, яких наймають через Інтернет для здійснення атак на західні об'єкти.
Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Естонії Каллас майбутній Глобальний саміт миру, оборонні потреби України та завершення роботи над двосторонньою угодою про безпеку на основі Вільнюської декларації G7.
Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхав на велосипеді 1700 км з Таллінна до Києва, зібравши 30 000 євро для Збройних сил України на закупівлю автомобілів та безпілотників.
Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхала на велосипеді 1700 кілометрів з Таллінна до Києва і зібрала 30 тисяч євро на закупівлю автомобілів та безпілотників для Збройних сил України.
Депутат парламенту Естонії Крісто Енн Вага розпочала 1700-кілометровий велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати кошти для Збройних сил України, продемонструвати солідарність і закликати до подальшої допомоги Україні.
Шмигаль та Президент Естонії обговорили можливість створення спільних оборонних підприємств, а також європейські та євроатлантичні прагнення України.
Естонія запропонувала план фінансування України на 120 мільярдів євро щорічно, за рахунок коштів, залучених через єврооблігації або національні бюджети.
Естонія, Франція і Польща закликають Європейську комісію збільшити фінансування оборонної промисловості для прискорення спільних закупівель і виробництва військової техніки по всій Європі.
У російському санкт-петербурзі силовики почали розганяти мітинг пам'яті опозиціонера Олексія Навального і затримали понад 20 осіб, у тому числі журналістів.