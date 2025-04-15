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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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12:27 • 4512 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 3480 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

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12:10 • 7558 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 30451 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 161091 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 139294 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 142038 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 136358 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136113 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 196735 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
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14 квітня, 09:26 • 111507 перегляди

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Таллінн

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Таллінн скасовує безкоштовний проїзд для українських біженців з 1 травня 2025 року

З травня українські біженці в Таллінні будуть платити за проїзд у громадському транспорті. Привілей скасовують, оскільки більшість біженців вже мають реєстрацію в місті.

Новини Світу • 1 квітня, 09:37 • 15795 перегляди

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Уельський відвідав школу Свободи в Таллінні, щоб підтримати українських дітей, які постраждали від війни.

Суспільство • 21 березня, 11:30 • 138189 перегляди

Міжнародний день самотності, День любителів бібліотек: що ще можна відзначити 14 лютого

14 лютого відзначають не лише День закоханих, але й Міжнародний день самотності та День любителів бібліотек. Також у цей день проходить Міжнародний зимовий день "На роботу на велосипеді" та День зцілення звуком.

Суспільство • 14 лютого, 04:25 • 25865 перегляди

Україна закликала Міжнародну федерацію хокею не допускати росіян та білорусів до турнірів

Міністр молоді та спорту України та президент УХФ надіслали офіційного листа до президента IIHF. У зверненні закликають зберегти санкції проти рф та білорусі через загибель понад 90 представників хокейної спільноти.

Війна • 31 січня, 16:55 • 34670 перегляди

російський слід на ЧЄ-2025: майже 30 вихідців з рф беруть участь у змаганнях з фігурного катання

На ЧЄ-2025 з фігурного катання у Талліні візьмуть участь 28 спортсменів, які раніше представляли рф або там народилися. 14 учасників частково готувалися до змагань у росії, найбільше екс-росіян у збірній Грузії.

Спорт • 29 січня, 07:45 • 28078 перегляди

Естонія та Британія обговорили подальшу військову та економічну підтримку України

Прем'єр-міністри Британії та Естонії провели зустріч у Талліні перед самітом Об'єднаних експедиційних сил. Сторони обговорили посилення військової та економічної підтримки України, а також розширення оборонної співпраці.

Політика • 18 грудня, 02:04 • 100689 перегляди

Зеленський зідзвонився із прем’єром Британії на тлі масованої атаки рф: обговорили нарощування далекобійних спроможностей України 

Президент України обговорив з прем'єром Британії масовану атаку РФ та подальшу оборонну співпрацю. Сторони домовились про щорічну допомогу у 3 млрд фунтів та прискорення угоди про сторічне партнерство.

Війна • 28 листопада, 10:52 • 16106 перегляди

Російський фільм "Глухі коханці" не прибиратимуть з основної програми Талліннського фестивалю 

Директорка фестивалю PÖFF Тііна Локк заявила, що фільм "Глухі коханці" залишиться в основній програмі. Стрічка розповідає про стосунки глухих українки та росіянина в Стамбулі.

Війна • 13 листопада, 15:43 • 21669 перегляди

У Стамбулі безробітні зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом

Влада Стамбула запускає програму безкоштовного проїзду для 237 893 безробітних жителів міста. Кожен учасник отримає 96 безкоштовних поїздок на 3 місяці через додаток або QR-код.

Новини Світу • 1 листопада, 07:52 • 16979 перегляди

Стефанчук поїхав з Планом перемоги у турне Балтійськими країнами

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук презентував План перемоги у парламенті Литви. Він також відвідає Естонію та Латвію для залучення додаткової допомоги Україні у протидії російській агресії.

Політика • 21 жовтня, 09:27 • 15177 перегляди

Естонська IT-компанія розроблятиме систему електронних акцизів на алкоголь і тютюн

ELEKS виграла тендер на розробку електронної системи обігу алкоголю та тютюну еАкциз в Україні. Система замінить паперові акцизні марки на електронні з Datamatrix-кодами, запуск заплановано на 2026 рік.

Економіка • 17 жовтня, 13:11 • 10993 перегляди

ІТ-коаліція вже зібрала для допомоги Україні 58 млн євро, до ініціативи скоро приєднається Іспанія - Міноборони

ІТ-коаліція, очолювана Естонією і Люксембургом, зібрала 58 мільйонів євро для надання допомоги Україні, і незабаром до цієї ініціативи приєдналася Іспанія.

Політика • 31 травня, 14:10 • 24181 перегляди

Наразі це не обговорення: голова МЗС Латвії відкинула дискусії про можливу відправку військ до України

Латвія відкидає дискусії про розміщення військ в Україні, але підтримує право України завдавати ударів по законних військових об'єктах в росії за допомогою наданої зброї, якщо це необхідно для захисту від російської агресії.

Політика • 30 травня, 16:25 • 23573 перегляди

Країни Балтії не виключають відправку військ в Україну у разі різкого погіршення ситуації на фронті - Spiegel

Країни Балтії можуть відправити війська в Україну, якщо росія здійснить стратегічний прорив через недостатню підтримку Заходу.

Війна • 26 травня, 14:50 • 101008 перегляди

путін намагається використати загрозу масової міграції як зброю – Каллас

Президент росії володимир путін використовує загрозу масової міграції з України як зброю, щоб розділити і послабити єдність Європи у підтримці України проти російського вторгнення.

Політика • 19 травня, 07:38 • 99087 перегляди

Кулеба звинувачує союзників у поразках на полі бою через недостатню військову допомогу: "Я звинувачую всіх, хто робить недостатньо"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звинуватив у нещодавніх невдачах України на полі бою "всіх, хто робить недостатньо", визнавши, що нинішня ситуація є "складною" через недостатнє постачання військової допомоги, яке доводиться компенсувати героїзмом і самопожертвою своїх солдатів.

Війна • 18 травня, 20:01 • 73894 перегляди

По всій Європі б'ють на сполох через загрозу диверсій з боку рф – ЗМІ

Європейські спецслужби попереджають про плани росії щодо широкомасштабних диверсій по всьому континенту, включаючи вибухи, підпали та атаки на інфраструктуру, які можуть призвести до жертв серед цивільного населення, оскільки з'являється нова загроза, пов'язана з особами, яких наймають через Інтернет для здійснення атак на західні об'єкти.

Війна • 10 травня, 17:52 • 26736 перегляди

Зеленський провів розмову з прем'єркою Естонії: говорили про потреби ЗСУ та безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Естонії Каллас майбутній Глобальний саміт миру, оборонні потреби України та завершення роботи над двосторонньою угодою про безпеку на основі Вільнюської декларації G7.

Війна • 6 травня, 13:56 • 18120 перегляди

Кулеба зустрівся з естонським депутатом, який проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхав на велосипеді 1700 км з Таллінна до Києва, зібравши 30 000 євро для Збройних сил України на закупівлю автомобілів та безпілотників.

Суспільство • 3 травня, 20:15 • 60383 перегляди

Естонський депутат проїхав на велосипеді з Таллінна до Києва та зібрав €30 тисяч для ЗСУ

Депутат естонського парламенту Крісто Енн Вага проїхала на велосипеді 1700 кілометрів з Таллінна до Києва і зібрала 30 тисяч євро на закупівлю автомобілів та безпілотників для Збройних сил України.

Війна • 2 травня, 22:42 • 24889 перегляди

Депутат з Есторії розпочав велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати гроші для ЗСУ

Депутат парламенту Естонії Крісто Енн Вага розпочала 1700-кілометровий велопробіг з Таллінна до Києва, щоб зібрати кошти для Збройних сил України, продемонструвати солідарність і закликати до подальшої допомоги Україні.

Війна • 26 квітня, 19:59 • 113335 перегляди

Україна та Естонія обговорили створення спільних оборонних підприємств

Шмигаль та Президент Естонії обговорили можливість створення спільних оборонних підприємств, а також європейські та євроатлантичні прагнення України.

Війна • 3 квітня, 10:56 • 31433 перегляди

Естонія запропонувала план фінансування України на понад 100 мільярдів євро

Естонія запропонувала план фінансування України на 120 мільярдів євро щорічно, за рахунок коштів, залучених через єврооблігації або національні бюджети.

Війна • 13 березня, 14:32 • 62971 перегляди

Естонія, Франція і Польща закликали Єврокомісію збільшити фінансування оборонної промисловості

Естонія, Франція і Польща закликають Європейську комісію збільшити фінансування оборонної промисловості для прискорення спільних закупівель і виробництва військової техніки по всій Європі.

Новини Світу • 5 березня, 17:47 • 25774 перегляди

Силовики у рф почали розганяти учасників акції пам'яті Навального: понад 20 людей затримано

У російському санкт-петербурзі силовики почали розганяти мітинг пам'яті опозиціонера Олексія Навального і затримали понад 20 осіб, у тому числі журналістів.

Новини Світу • 16 лютого, 19:29 • 27380 перегляди