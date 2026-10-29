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Збитки від атак рф наблизилися до $8 млрд, йде менше податків - Прем'єр

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Російські удари завдали Україні збитків майже на 8 млрд доларів і зменшили податкові надходження. Київ очікує практичної допомоги партнерів.

Збитки від атак рф наблизилися до $8 млрд, йде менше податків - Прем'єр

Збитки України від російських атак, що останнім часом стали інтенсивнішими, наблизилися до 8 млрд доларів, і податкові надходження в бюджет недоотримуються. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький 29 жовтня, передає УНН

Такі дані він озвучив за підсумками розмови з естонським колегою, обговоривши з ним майбутню конференцію з відновлення України в Таллінні та можливе постачання локомотивів.

Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України. Окрему увагу приділили енергетиці й залізниці, зокрема постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України на наступний рік

– зазначив Прем’єр-міністр у соцмережах.

За його словами, сторони також узгодили "спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні в Таллінні".

Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України. Поінформував колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв'язку та критичній інфраструктурі. Збитки від атак сягають майже 8 млрд доларів, а держава недоотримує податкові надходження. Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз

– додав Сергій Корецький.

Нагадаємо

Від початку повномасштабного вторгнення довкілля України зазнало збитків на понад 7 трлн гривень. Сума продовжує зростати через забруднення ґрунтів, води та повітря.

Алла Кіосак

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