Збитки від атак рф наблизилися до $8 млрд, йде менше податків - Прем'єр
Київ • УНН
Російські удари завдали Україні збитків майже на 8 млрд доларів і зменшили податкові надходження. Київ очікує практичної допомоги партнерів.
Збитки України від російських атак, що останнім часом стали інтенсивнішими, наблизилися до 8 млрд доларів, і податкові надходження в бюджет недоотримуються. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький 29 жовтня, передає УНН.
Такі дані він озвучив за підсумками розмови з естонським колегою, обговоривши з ним майбутню конференцію з відновлення України в Таллінні та можливе постачання локомотивів.
Провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією євроінтеграційного курсу України. Окрему увагу приділили енергетиці й залізниці, зокрема постачанню локомотивів, а також фінансуванню потреб України на наступний рік
За його словами, сторони також узгодили "спільний підхід і бачення щодо Конференції з відновлення України, яка відбудеться в січні в Таллінні".
Зважаючи на ситуацію і виклики цієї зими, вважаємо важливим, щоб URC-2027 приділила особливу увагу питанням стійкості України. Поінформував колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв'язку та критичній інфраструктурі. Збитки від атак сягають майже 8 млрд доларів, а держава недоотримує податкові надходження. Тому конференція має дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку партнерів уже зараз
Нагадаємо
Від початку повномасштабного вторгнення довкілля України зазнало збитків на понад 7 трлн гривень. Сума продовжує зростати через забруднення ґрунтів, води та повітря.