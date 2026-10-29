Убытки от атак рф приблизились к $8 млрд, налогов поступает меньше - Премьер

Убытки Украины от российских атак, которые в последнее время стали более интенсивными, приблизились к 8 млрд долларов, а налоговые поступления в бюджет недополучаются. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 29 октября, передает УНН.

Такие данные он озвучил по итогам разговора с эстонским коллегой, обсудив с ним предстоящую конференцию по восстановлению Украины в Таллине и возможные поставки локомотивов.

Провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Обсудили двустороннее сотрудничество и поддержку Эстонией евроинтеграционного курса Украины. Отдельное внимание уделили энергетике и железной дороге, в частности поставкам локомотивов, а также финансированию потребностей Украины на следующий год – отметил Премьер-министр в социальных сетях.

По его словам, стороны также согласовали "общий подход и видение относительно Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в январе в Таллине".

Учитывая ситуацию и вызовы этой зимы, считаем важным, чтобы URC-2027 уделила особое внимание вопросам устойчивости Украины. Проинформировал коллегу о последствиях ежедневных российских ударов по энергетике, экономике, связи и критической инфраструктуре. Убытки от атак достигают почти 8 млрд долларов, а государство недополучает налоговые поступления. Поэтому конференция должна дать конкретный результат: практическую помощь и консолидированную поддержку партнеров уже сейчас – добавил Сергей Корецкий.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения окружающая среда Украины понесла убытки на сумму более 7 трлн гривен. Сумма продолжает расти из-за загрязнения почвы, воды и воздуха.