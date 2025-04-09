С мая украинские беженцы в Таллинне будут платить за проезд в общественном транспорте. Привилегию отменяют, поскольку большинство беженцев уже имеют регистрацию в городе.
Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.
14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и Международный день одиночества и День любителей библиотек. Также в этот день проходит Международный зимний день «На работу на велосипеде» и День исцеления звуком.
Министр молодежи и спорта Украины и президент УХФ направили официальное письмо к президенту IIHF. В обращении призывают сохранить санкции против рф и беларуси из-за гибели более 90 представителей хоккейного сообщества.
На ЧЕ-2025 по фигурному катанию в Таллине примут участие 28 спортсменов, которые ранее представляли рф или там родились. 14 участников частично готовились к соревнованиям в России, больше всего экс-россиян в сборной Грузии.
Премьер-министры Великобритании и Эстонии провели встречу в Таллине перед саммитом Объединенных экспедиционных сил. Стороны обсудили усиление военной и экономической поддержки Украины, а также расширение оборонного сотрудничества.
Президент Украины обсудил с премьером Британии массированную атаку рф и дальнейшее оборонительное сотрудничество. Стороны договорились о ежегодной помощи в 3 млрд фунтов и ускорении соглашения о столетнем партнерстве.
Директор фестиваля PÖFF Тиина Локк заявила, что фильм "Глухие любовники" останется в основной программе. Лента рассказывает об отношениях глухих украинки и россиянина в Стамбуле.
Власти Стамбула запускают программу бесплатного проезда для 237 893 безработных жителей города. Каждый участник получит 96 бесплатных поездок на 3 месяца через приложение или QR-код.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил План победы в парламенте Литвы. Он также посетит Эстонию и Латвию для привлечения дополнительной помощи Украине в противодействии российской агрессии.
ELEKS выиграла тендер на разработку электронной системы оборота алкоголя и табака еАкциз в Украине. Система заменит бумажные акцизные марки на электронные с Datamatrix-кодами, запуск запланирован на 2026 год.
ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, собрала 58 миллионов евро для оказания помощи Украине, и вскоре к этой инициативе присоединилась Испания.
Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.
Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.
Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.
Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с лицами, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каллас предстоящий Глобальный саммит мира, оборонные потребности Украины и завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.
Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехал на велосипеде 1700 км из Таллинна в Киев, собрав 30 000 евро для Вооруженных сил Украины на закупку автомобилей и беспилотников.
Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.
Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начала 1700-километровый велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины, продемонстрировать солидарность и призвать к дальнейшей помощи Украине.
Шмыгаль и Президент Эстонии обсудили возможность создания совместных оборонных предприятий, а также европейские и евроатлантические стремления Украины.
Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро ежегодно, за счет средств, привлеченных через еврооблигации или национальные бюджеты.
Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.
В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.