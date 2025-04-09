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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28873 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Принц Уэльский посетил школу Свободы в Таллинне, чтобы поддержать украинских детей, пострадавших от войны.

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Международный день одиночества, День любителей библиотек: что еще можно отметить 14 февраля

14 февраля отмечают не только День влюбленных, но и Международный день одиночества и День любителей библиотек. Также в этот день проходит Международный зимний день «На работу на велосипеде» и День исцеления звуком.

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Украина призвала Международную федерацию хоккея не допускать россиян и белорусов к турнирам

Министр молодежи и спорта Украины и президент УХФ направили официальное письмо к президенту IIHF. В обращении призывают сохранить санкции против рф и беларуси из-за гибели более 90 представителей хоккейного сообщества.

Война • 31 января, 16:55 • 34669 просмотра

российский след на ЧЕ-2025: почти 30 выходцев из рф участвуют в соревнованиях по фигурному катанию

На ЧЕ-2025 по фигурному катанию в Таллине примут участие 28 спортсменов, которые ранее представляли рф или там родились. 14 участников частично готовились к соревнованиям в России, больше всего экс-россиян в сборной Грузии.

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Эстония и Великобритания обсудили дальнейшую военную и экономическую поддержку Украины

Премьер-министры Великобритании и Эстонии провели встречу в Таллине перед саммитом Объединенных экспедиционных сил. Стороны обсудили усиление военной и экономической поддержки Украины, а также расширение оборонного сотрудничества.

политика • 18 декабря, 02:04 • 100689 просмотра

Зеленский созвонился с премьером Британии на фоне массированной атаки рф: обсудили наращивание дальнобойных возможностей Украины

Президент Украины обсудил с премьером Британии массированную атаку рф и дальнейшее оборонительное сотрудничество. Стороны договорились о ежегодной помощи в 3 млрд фунтов и ускорении соглашения о столетнем партнерстве.

Война • 28 ноября, 10:52 • 16106 просмотра

Российский фильм "Глухие любовники" не будут убирать из основной программы Таллиннского фестиваля

Директор фестиваля PÖFF Тиина Локк заявила, что фильм "Глухие любовники" останется в основной программе. Лента рассказывает об отношениях глухих украинки и россиянина в Стамбуле.

Война • 13 ноября, 15:43 • 21669 просмотра

В Стамбуле безработные смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом

Власти Стамбула запускают программу бесплатного проезда для 237 893 безработных жителей города. Каждый участник получит 96 бесплатных поездок на 3 месяца через приложение или QR-код.

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Стефанчук поехал с Планом победы в турне по Балтийским странам

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил План победы в парламенте Литвы. Он также посетит Эстонию и Латвию для привлечения дополнительной помощи Украине в противодействии российской агрессии.

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Эстонская IT-компания будет разрабатывать систему электронных акцизов на алкоголь и табак

ELEKS выиграла тендер на разработку электронной системы оборота алкоголя и табака еАкциз в Украине. Система заменит бумажные акцизные марки на электронные с Datamatrix-кодами, запуск запланирован на 2026 год.

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ИТ-коалиция уже собрала для помощи Украине 58 млн евро, к инициативе скоро присоединится Испания - Минобороны

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Пока это не обсуждение: глава МИД Латвии отвергла дискуссии о возможной отправке войск в Украину

Латвия отвергает дискуссии о размещении войск в Украине, но поддерживает право Украины наносить удары по законным военным объектам в россии с помощью предоставленного оружия, если это необходимо для защиты от российской агрессии.

политика • 30 мая, 16:25 • 23573 просмотра

Страны Балтии не исключают отправку войск в Украину в случае резкого ухудшения ситуации на фронте - Spiegel

Страны Балтии могут отправить войска в Украину, если россия осуществит стратегический прорыв из-за недостаточной поддержки Запада.

Война • 26 мая, 14:50 • 101008 просмотра

путин пытается использовать угрозу массовой миграции как оружие - Каллас

Президент россии владимир путин использует угрозу массовой миграции из Украины как оружие, чтобы разделить и ослабить единство Европы в поддержке Украины против российского вторжения.

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Кулеба обвиняет союзников в поражениях на поле боя из-за недостаточной военной помощи: "Я обвиняю всех, кто делает недостаточно"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил в недавних неудачах Украины на поле боя "всех, кто делает недостаточно", признав, что нынешняя ситуация является "сложной" из-за недостаточной поставки военной помощи, которую приходится компенсировать героизмом и самопожертвованием своих солдат.

Война • 18 мая, 20:01 • 73894 просмотра

По всей Европе бьют тревогу из-за угрозы диверсии со стороны рф - СМИ

Европейские спецслужбы предупреждают о планах России по широкомасштабным диверсиям по всему континенту, включая взрывы, поджоги и атаки на инфраструктуру, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения, поскольку появляется новая угроза, связанная с лицами, которых нанимают через Интернет для осуществления атак на западные объекты.

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Зеленский провел разговор с премьером Эстонии: говорили о потребностях ВСУ и соглашении по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Эстонии Каллас предстоящий Глобальный саммит мира, оборонные потребности Украины и завершение работы над двусторонним соглашением о безопасности на основе Вильнюсской декларации G7.

Война • 6 мая, 13:56 • 18120 просмотра

Кулеба встретился с эстонским депутатом, который проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехал на велосипеде 1700 км из Таллинна в Киев, собрав 30 000 евро для Вооруженных сил Украины на закупку автомобилей и беспилотников.

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Эстонский депутат проехал на велосипеде из Таллинна в Киев и собрал €30 тысяч для ВСУ

Депутат эстонского парламента Кристо Энн Вага проехала на велосипеде 1700 километров из Таллинна в Киев и собрала 30 тысяч евро на закупку автомобилей и беспилотников для Вооруженных сил Украины.

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Депутат из Эстории начал велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Депутат парламента Эстонии Кристо Энн Вага начала 1700-километровый велопробег из Таллинна в Киев, чтобы собрать средства для Вооруженных сил Украины, продемонстрировать солидарность и призвать к дальнейшей помощи Украине.

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Украина и Эстония обсудили создание совместных оборонных предприятий

Шмыгаль и Президент Эстонии обсудили возможность создания совместных оборонных предприятий, а также европейские и евроатлантические стремления Украины.

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Эстония предложила план финансирования Украины на более чем 100 миллиардов евро

Эстония предложила план финансирования Украины на 120 миллиардов евро ежегодно, за счет средств, привлеченных через еврооблигации или национальные бюджеты.

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Эстония, Франция и Польша призвали Еврокомиссию увеличить финансирование оборонной промышленности

Эстония, Франция и Польша призывают Европейскую комиссию увеличить финансирование оборонной промышленности для ускорения совместных закупок и производства военной техники по всей Европе.

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Силовики в рф начали разгонять участников акции памяти Навального: более 20 человек задержаны

В российском санкт-петербурге силовики начали разгонять митинг памяти оппозиционера Алексея Навального и задержали более 20 человек, в том числе журналистов.

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