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Возле Хельсинки в море обнаружили неизвестный металлический объект, из-за этого перекрыли морское движение и привлекли ВМС

Киев • УНН

 • 566 просмотра

В Финском заливе обнаружили неизвестный объект на маршруте пассажирских судов. Район закрыли, к его идентификации привлекли ВМС Финляндии.

Возле Хельсинки в море обнаружили неизвестный металлический объект, из-за этого перекрыли морское движение и привлекли ВМС
Фото иллюстративное

В Финском заливе вблизи Хельсинки обнаружили неизвестный металлический объект прямо на маршруте пассажирских судов. Район оцепили, движение судов ограничили, а для установления происхождения находки полиция привлекла Военно-морские силы Финляндии, сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

Около 19:20 в субботу Пограничная служба сообщила полиции о воронкообразном металлическом предмете в воде к югу от острова Кустаанмиекка.

Что именно находится в воде, пока неизвестно. Полиция официально обратилась за помощью к ВМС, специалисты которых должны идентифицировать объект.

Из-за находки остановили судоходство

Ситуацию осложняет то, что неизвестный предмет находится непосредственно на водном пути, которым пользуются пассажирские суда. Полиция и Береговая охрана Финского залива изолировали район, а морскую зону вблизи Хельсинки временно закрыли.

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Из-за операции уже возникли задержки пассажирских рейсов. Паром Viking XPRS, который должен был отправиться из Хельсинки в Таллинн в 20:00, не смог выйти из порта.

Полиция пока не сообщает, может ли найденный предмет представлять опасность и откуда он мог попасть в Финский залив. Более подробную информацию обещают обнародовать после идентификации объекта.

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Степан Гафтко

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