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В Финляндии расследуют серию проникновений в дома депутатов

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Финская полиция начала предварительное расследование предполагаемых проникновений в жилища депутатов. Ничего не украли, но остались следы.

В Финляндии расследуют серию проникновений в дома депутатов
Фото иллюстративное

В четвер финская полиция сообщила о начале предварительного расследования в связи с серией предполагаемых случаев проникновения в жилища депутатов парламента, передает УНН со ссылкой на Reuters.

В заявлении полиции Хельсинки говорится о тесном сотрудничестве с Национальным бюро расследований и о том, что расследование находится на начальной стадии.

Спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо сообщил, что информация о предполагаемых проникновениях поступила в его офис на прошлой неделе, однако сразу не было понятно, как долго продолжались эти инциденты.

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По словам Халла-ахо, озвученным на пресс-конференции, ничего не было украдено или повреждено, однако в домах остались следы проникновения.

"Я не могу точно прокомментировать количество известных нам случаев, но в любом случае речь идет о значительном количестве", — отметил он.

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Антонина Туманова

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