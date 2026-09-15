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В Финляндии расследуют серьёзное нарушение санкций и вывоз в рф товаров на миллионы евро

Киев • УНН

 • 3766 просмотра

Финская таможня расследует обход санкций ЕС посредством поставок насосов и двигателей в рф под видом экспорта в Казахстан и Турцию. Подозреваются два человека.

В Финляндии расследуют серьёзное нарушение санкций и вывоз в рф товаров на миллионы евро

Таможня Финляндии раскрыла масштабную схему обхода санкций ЕС, в рамках которой в россию незаконно вывезли промышленное оборудование почти на 6 миллионов евро. По данным следствия, местные компании декларировали поставки насосов и двигателей в Казахстан и Турцию, но фактически переправляли их в рф. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

По данным Таможни, представители компаний из Восточной Финляндии организовали поставки товаров в россию с нарушением санкционного режима. По информации Таможни, одна из компаний отвечала за экспортные операции, другая — за хранение товаров.

Экспортная компания заявила Таможне, что отправляет товары в Казахстан и Турцию, однако, согласно данным предварительного расследования, товары были вывезены в россию.

Поставка насосов и двигателей в россию

Таможня подозревает, что в россию были вывезены гидравлические насосы, двигатели и различные клапаны на сумму около 5,9 миллиона евро.

С июля 2022 года экспорт этих товаров в россию запрещён согласно регламенту санкций ЕС.

Таможня подозревает двух лиц в масштабном нарушении санкционного режима. Предварительное расследование дела приближается к завершению. По данным Таможни, материалы будут переданы в прокуратуру Восточной Финляндии до конца года.

Один из подозреваемых также является ответчиком по четырём другим делам о нарушении санкций, которые рассматриваются в окружном суде Южной Карелии.

В США комитет Палаты представителей одобрил законопроект о санкциях против России с тарифами до 500%15.09.26, 07:45 • 58134 просмотра

Ольга Розгон

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