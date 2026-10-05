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Виски впервые отправят в космос для выдержки

Киев • УНН

 • 4504 просмотра

Шотландские и японские инженеры отправят виски и ингредиенты на орбиту на пять лет. Эксперимент изучит созревание алкоголя в космосе.

Виски впервые отправят в космос для выдержки
Фото: University of Glasgow/Chris James/PA

Виски впервые будет дистиллирован в космосе в рамках эксперимента, который также позволит измерить, как спиртной напиток созревает в среде за пределами земной атмосферы. Об этом УНН пишет со ссылкой на Sky News.

Детали

Инженеры из Шотландии и Японии планируют запустить ракету в 2028 году, отправив спутник с образцами алкоголя и его основных ингредиентов в пятилетнюю миссию на орбиту Земли.

Есть надежда, что частые изменения между экстремальной жарой и ледяным холодом, которые испытывает виски, вращаясь вокруг планеты каждые 90 минут, могут ускорить процесс созревания.

Это потенциально может открыть путь к будущему производству виски космической выдержки, который, как ожидает учёный, стоящий за проектом, будет обладать "очень смелыми" вкусами в результате своего необычного путешествия.

Хотя такой виски будет иметь астрономические цены из-за стоимости запуска и возвращения, уже известно, что заядлые коллекционеры платят сотни тысяч за некоторые из редких бутылок.

Доктор Жиль Байле из Университета Глазго сказал, что ряд студентов отправился из Шотландии в Японию, чтобы помочь в совместной разработке "кубсата", который будет содержать крошечные образцы виски и ингредиентов.

Кубсат «Space Puffin». Фото: University of Glasgow/Chris James/PA
Кубсат «Space Puffin». Фото: University of Glasgow/Chris James/PA

Ожидается также, что исследование даст представление о том, как могут работать орбитальные фабрики, которые могли бы разрабатывать молекулы для лекарств, трудных для производства на Земле.

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH21.08.24, 08:58 • 113793 просмотра

Юлия Шрамко

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