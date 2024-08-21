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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Бейонсе запускает линию виски совместно с Moët Hennessy от LVMH

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 05:58  •  8996 просмотра

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Американская певица Бейонсе объявила о запуске линии элитного виски SirDavis в сотрудничестве с Moët Hennessy. Бренд назван в честь ее прадеда и поступит в продажу в сентябре по цене 89 долларов за бутылку.

Американская певица Бейонсе объявила о запуске собственной линии элитного виски под названием SirDavis в сотрудничестве с Moët Hennessy, являющейся частью компании LVMH. Об этом стало известно из пресс-релиза бренда во вторник, пишет УНН

Детали

На своей странице в Instagram Бейонсе поделилась фотографией, где она держит стакан с виски, получивший название SirDavis. Свой пост она подписала словами "DAVIS IN MY BONES" и оставила ссылку на официальный веб-сайт нового бренда.

SirDavis получил свое название в честь прадеда Бейонсе по отцовской линии, Дэвиса Хога, который во время сухого закона на юге США прятал бутылки виски на ферме.

"Когда я узнала, что мой прадед был самогонщиком, мне показалось, что моя любовь к виски была предопределена, - сказала Бейонсе. - SirDavis - это способ отдать ему должное, объединив нас через новое общее наследие".

Этот бренд виски является первым продуктом Moët Hennessy, полностью разработанным в США. Он состоит из смеси 51% ржи и 49% ячменного солода, выдерживается в бочках из-под хереса, что, по словам производителя, придает напитку "смелую изысканность".

Высокая бутылка, на которой изображена бронзовая лошадь, также является отсылкой к последним альбомам Бейонсе, отмечает CNBC.

SirDavis поступит в продажу в сентябре по цене 89 долларов за бутылку.

Дополнение

Этот проект ставит Бейонсе в один ряд с другими знаменитостями, такими как Марк Уолберг и Джордж Клуни, которые также используют свой статус для продвижения премиальных алкогольных брендов, отмечает CNBC.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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