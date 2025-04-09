Билл Клинтон

Дональд Трамп подписал указ о предоставлении английскому языку официального статуса в США. Документ отменяет обязательную языковую
поддержку для граждан, которые не владеют английским.
Обама, Клинтон и Буш-младший не посетят традиционный инаугурационный обед новоизбранного президента Трампа. Все трое, однако,
будут присутствовать на церемонии принятия присяги.
Бывшая первая леди США Мишель Обама не посетит инаугурацию Дональда Трампа 20 января. Барак Обама, супруги Буш и Клинтоны
подтвердили свое присутствие на церемонии.
В Национальном соборе Вашингтона проходит церемония прощания с 39-м президентом США Джимми Картером. На церемонии присутствуют
Байден, Обама, Буш, Клинтон, Трамп и другие высокопоставленные лица.
В Джорджии начались шестидневные государственные похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония завершится 9 января в
Вашингтоне, где прощальную речь произнесет Джо Байден, ожидается присутствие всех живых экс-президентов.
От Теда Денсона и Мэри Стинберген до Джуди и Джерри Шейндлин - истории самых крепких браков Голливуда. Звездные пары делятся
секретами, как сохранить любовь на протяжении десятилетий.
78-летнего Билла Клинтона госпитализировали в медицинский центр Джорджтауна из-за высокой температуры и инфекции. Состояние
экс-президента США стабильное, угрозы жизни нет.
Дональд Трамп угрожает потребовать возвращения контроля над Панамским каналом, если Панама не снизит транзитные сборы. Президент
Панамы Мулино заявил, что суверенитет канала не подлежит обсуждению.
Бывший советник Клинтона предполагает, что Трамп может отказаться от Вэнса в пользу Никки Хейли как кандидата в вице-президенты. Это может быть попыткой привлечь неопределившихся избирателей, хотя сам Трамп публично поддерживает Вэнса.