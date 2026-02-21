$43.270.00
Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Президент США Дональд Трамп рассматривает ограниченные военные удары по Ирану, чтобы заставить Тегеран подписать новое ядерное соглашение. Это может привести к новому дестабилизирующему конфликту на Ближнем Востоке.

Угрозы Трампа нанести удары, чтобы заставить Иран заключить сделку, рискуют иметь обратный эффект - Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает ограниченные военные удары, чтобы заставить Иран подписать новое ядерное соглашение, но бомбардировка страны может иметь противоположный эффект, рискуя новым дестабилизирующим конфликтом на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Пентагон организовал масштабное развертывание в регионе, которое включает два авианосца, истребители и самолеты-заправщики, что, как указывает издание, дало Трампу возможность начать ограниченные или расширенные операции против Ирана.

У Трампа рассматривают сценарии от компромиссного ядерного соглашения с Ираном до ликвидации аятоллы Хаменеи21.02.26, 07:21 • 2632 просмотра

Тем не менее, Трамп и другие официальные лица администрации предоставили противоречивые публичные объяснения того, чего они на самом деле хотят от нового соглашения с Тегераном. Эксперты по Ирану утверждают, что бомбардировка страны посреди переговоров может сорвать соглашение и спровоцировать смертельный цикл возмездия.

Тегеран, скорее всего, приостановит участие в переговорах, если США нанесут удар, по словам высокопоставленного правительственного чиновника в регионе.

"Он не сможет достичь дипломатического согласия от иранцев, если нападет на них снова, - сказала Барбара Славин, сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне. - Сами по себе военные угрозы - даже если США в итоге не предпримут действий - "сделают их менее готовыми к соглашению".

Несмотря на то, что Трамп дал крайний срок от 10 до 15 дней, также остается непонятным, чего на самом деле достигнет новая серия авиаударов - ограниченных или других - на самом деле, пишет издание.

Трамп поставил Ирану ультиматум о 10-15 днях, это может подготовить почву для атак после заседания МАГАТЭ - Bloomberg20.02.26, 16:24 • 3158 просмотров

В июне Израиль и США интенсивно бомбардировали ядерные объекты и противовоздушную оборону страны, и тогда президент США заявил, что "ключевые объекты ядерного обогащения были полностью уничтожены".

По словам Славин, США и Израиль могут нацелиться на баллистические ракеты Ирана, но существует опасность, что Тегеран может быть подтолкнут к тому, чтобы запустить их по целям США или союзников, прежде чем он их потеряет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, чья администрация недавно вела войны в Газе и Ливане, а также бомбила цели в Сирии и Иране, как указывает издание, на протяжении многих лет неоднократно настаивал на авиаударах США по Ирану. Недавно он посетил Вашингтон, чтобы отстаивать более комплексные требования на текущих дипломатических переговорах между Белым домом и Тегераном.

Отвечая на вопрос во время пятничной пресс-конференции о том, каким будет его послание к иранскому народу, Трамп сказал: "Им лучше договориться о справедливом соглашении. Им лучше вести переговоры".

Несмотря на то, что Трамп отдает предпочтение быстрым военным операциям, включая короткие кампании бомбардировок в Йемене, Сирии и Нигерии, а также операцию, во время которой в январе был захвачен венесуэльский Николас Мадуро, "атака на Иран может повлечь за собой возмездие, которое втянет США в более длительный конфликт", указывает издание.

Исторически сложилось так, что Тегеран не действовал согласно предположениям США, и ограниченные кампании ударов не всегда разворачиваются так, как предполагалось, сказала Бекка Вассер, руководитель направления обороны в Bloomberg Economics.

"Воздушные и ракетные удары невероятно привлекательны для высшего руководства, потому что они могут быть нанесены издалека и якобы могут достичь быстрых побед", - сказала она, добавив, что ограниченные кампании часто превращаются в "долгие, дорогие усилия".

Изменение американского обоснования переговоров - и ударов - делает расшифровку намерений США еще более сложной. Первоначальная угроза Трампа авиаударами прозвучала в поддержку протестов в Иране в декабре и январе, которые с тех пор режим жестоко подавил, убив тысячи людей, пишет издание.

И в то время как госсекретарь США Марко Рубио призвал к уступкам по программе разработки баллистических ракет Ирана, поддержке боевиков, таких как йеменские хуситы, и обращению с протестующими, чтобы соглашение было "значимым", иранские официальные лица выступили против более широкого соглашения.

Теперь Трамп, похоже, настаивает на ограниченном ядерном соглашении, несмотря на то, что во время своего первого срока он отказался от соглашения с Ираном 2015 года, заключенного во время администрации Обамы - выход, который может сделать большие, авансовые уступки со стороны Тегерана еще менее вероятными.

Конечно, непонятно, отдаст ли Трамп приказ об ударах, или просто давит на Тегеран, пишет издание. Само публичное сосредоточение американских сил в регионе - с включенными транспондерами на военных самолетах - вероятно, является преднамеренным сигналом, сказал бывший американский чиновник, знакомый с планированием Центрального командования США.

Превентивный удар США может быть нацелен на батареи противокорабельных ракет Ирана, сказал он, что лишит ключевого потенциала и минимизирует риск причинения вреда гражданскому населению из-за расположения далеко от населенных пунктов.

Иран был ослаблен предыдущими авиаударами, а недавно столкнулся с самыми серьезными беспорядками за последние десятилетия. Но страна остается способной нанести ответный удар США. По словам бывшего американского чиновника, иранское возмездие, вероятно, может включать использование баллистических ракет малой и средней дальности, которые могут нацелиться на базы США в регионе, а также активизацию своих региональных прокси.

"Сейчас они пытаются выиграть время и пытаются пойти на уступки, которые являются скорее символическими, чем реальными", – сказал Деннис Росс, посланник президента Билла Клинтона на Ближнем Востоке, ныне научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

"Иранцы сигнализируют, что будет долгая война, зная, что Трамп не хочет долгой войны. Трамп говорит режиму, что он заплатит цену, которой раньше не заплатил, – добавил он. - Ни одна из сторон не хочет войны".

Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ20.02.26, 04:37 • 11304 просмотра

Юлия Шрамко

