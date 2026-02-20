Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ

$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 16039 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 29485 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 22261 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 36651 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 24531 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 36054 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 27605 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26184 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25494 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19076 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы
19 февраля, 14:22 • 24506 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 36652 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 36054 просмотра
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 36054 просмотра
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли
19 февраля, 11:15 • 35876 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления
18 февраля, 17:10 • 47951 просмотра
Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Президент США Дональд Трамп изучает вариант ограниченной военной операции против Ирана. Цель – заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.

Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ

Президент США Дональд Трамп изучает вариант начальной "ограниченной военной операции" против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные "источники, осведомленные в вопросе", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о серии точечных ударов по отдельным военным или государственным объектам с целью заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.

Президент Трамп рассматривает возможность проведения ограниченного военного удара по Ирану, чтобы склонить его к заключению ядерной сделки. Это будет первый такой шаг, но не полноценный военный удар, который мог бы привести к масштабному ответу

- говорится в статье.

Указывается, что такой шаг может быть реализован в течение нескольких дней. Если же Иран откажется прекратить обогащение урана, администрация Трампа допускает переход к более масштабной кампании против инфраструктуры режима. При этом окончательное решение пока не принято.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорам и заключить соглашение, иначе Тегеран ждут "плохие последствия". По его словам, если дипломатические усилия не дадут результата, решение о возможном ударе могут принять уже в ближайшие дни.

Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану20.02.26, 02:52 • 2046 просмотров

Вадим Хлюдзинский

