Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ

Президент США Дональд Трамп изучает вариант начальной "ограниченной военной операции" против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные "источники, осведомленные в вопросе", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что речь идет о серии точечных ударов по отдельным военным или государственным объектам с целью заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.

Президент Трамп рассматривает возможность проведения ограниченного военного удара по Ирану, чтобы склонить его к заключению ядерной сделки. Это будет первый такой шаг, но не полноценный военный удар, который мог бы привести к масштабному ответу - говорится в статье.

Указывается, что такой шаг может быть реализован в течение нескольких дней. Если же Иран откажется прекратить обогащение урана, администрация Трампа допускает переход к более масштабной кампании против инфраструктуры режима. При этом окончательное решение пока не принято.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорам и заключить соглашение, иначе Тегеран ждут "плохие последствия". По его словам, если дипломатические усилия не дадут результата, решение о возможном ударе могут принять уже в ближайшие дни.

