Трамп рассматривает "ограниченную военную операцию" против Ирана - WSJ
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп изучает вариант ограниченной военной операции против Ирана. Цель – заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.
Президент США Дональд Трамп изучает вариант начальной "ограниченной военной операции" против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные "источники, осведомленные в вопросе", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что речь идет о серии точечных ударов по отдельным военным или государственным объектам с целью заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.
Президент Трамп рассматривает возможность проведения ограниченного военного удара по Ирану, чтобы склонить его к заключению ядерной сделки. Это будет первый такой шаг, но не полноценный военный удар, который мог бы привести к масштабному ответу
Указывается, что такой шаг может быть реализован в течение нескольких дней. Если же Иран откажется прекратить обогащение урана, администрация Трампа допускает переход к более масштабной кампании против инфраструктуры режима. При этом окончательное решение пока не принято.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что Иран должен присоединиться к переговорам и заключить соглашение, иначе Тегеран ждут "плохие последствия". По его словам, если дипломатические усилия не дадут результата, решение о возможном ударе могут принять уже в ближайшие дни.
Британия отказала США в использовании баз для авиаударов по Ирану20.02.26, 02:52 • 2046 просмотров