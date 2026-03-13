Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака

Американский самолет-заправщик KC-135, участвовавший в военной кампании США против Ирана, потерпел крушение над западным Ираком. Об инциденте сообщило Центральное командование США, пишет УНН.

Детали

По данным военных, авария произошла после инцидента с участием другого самолета.

Это не произошло из-за вражеского огня или огня со стороны своих войск – заявили в Центральном командовании.

Командование отмечает, что катастрофа произошла в "дружественном воздушном пространстве". Другой самолет смог безопасно приземлиться.

Продолжается спасательная операция

В командовании сообщили, что на месте аварии продолжаются спасательные работы. При этом детали относительно судьбы экипажа KC-135 пока не разглашаются.

По данным американских военных, с начала войны 28 февраля погибли семь военнослужащих США. KC-135 Stratotanker используется ВВС США более 60 лет и является ключевым самолетом для дозаправки в воздухе, в частности для авиации ВМС и морской пехоты.

