Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака

$43.980.1150.930.10
ukenru
Эксклюзив
21:38 • 2696 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 13776 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 22628 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 26491 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 17608 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16736 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 14155 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22476 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39495 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49433 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+5°
1.1м/с
73%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 18428 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 21530 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 11611 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 12147 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23 • 7956 просмотра
публикации
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 26491 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 21592 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 18483 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 47896 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 51717 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Али Хаменеи
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Румыния
Иран
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23 • 8056 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 12199 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 11663 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 29398 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 48495 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Дипломатка

Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Самолет KC-135 потерпел крушение в западном Ираке после инцидента с другим судном. Причиной аварии не был вражеский огонь, продолжается спасательная операция.

Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в воздушном пространстве Ирака

Американский самолет-заправщик KC-135, участвовавший в военной кампании США против Ирана, потерпел крушение над западным Ираком. Об инциденте сообщило Центральное командование США, пишет УНН.

Детали

По данным военных, авария произошла после инцидента с участием другого самолета.

 Это не произошло из-за вражеского огня или огня со стороны своих войск

– заявили в Центральном командовании.

Командование отмечает, что катастрофа произошла в "дружественном воздушном пространстве". Другой самолет смог безопасно приземлиться.

Продолжается спасательная операция

В командовании сообщили, что на месте аварии продолжаются спасательные работы. При этом детали относительно судьбы экипажа KC-135 пока не разглашаются.

По данным американских военных, с начала войны 28 февраля погибли семь военнослужащих США. KC-135 Stratotanker используется ВВС США более 60 лет и является ключевым самолетом для дозаправки в воздухе, в частности для авиации ВМС и морской пехоты.

Аэропорт Кувейта подвергся атаке дронов, Иран атакует энергоресурсы в регионе - что происходит на Ближнем Востоке12.03.26, 12:14 • 4248 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Военное положение
Корпус морской пехоты США
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Военно-морской флот США
Центральное командование США
Ирак
Соединённые Штаты
Иран