На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар

Эксклюзив
16:05 • 6736 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
15:30 • 13402 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
15:26 • 16498 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
14:55 • 12221 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
14:27 • 12674 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
13:11 • 12051 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 21086 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 38994 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 48808 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Эксклюзив
11 марта, 19:47 • 58130 просмотра
Угрозы нефтью по $200 за баррель - к каким ценам на топливо готовиться украинцам
Популярные новости
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 46454 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 41382 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 23708 просмотра
Будапешт назвал условие возврата задержанных с украинскими инкассаторами денег12:32 • 32420 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 13292 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
15:26 • 16498 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы13:41 • 13436 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда13:32 • 12835 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 41523 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 46596 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой17:23 • 2560 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo14:36 • 7560 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг14:24 • 7640 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 23801 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 46723 просмотра
На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар

Киев • УНН

 • 2286 просмотра

На борту авианосца USS Gerald Ford в прачечной произошел пожар, двое моряков получили травмы. Корабль остается боеспособным, силовая установка цела.

На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар

Двое членов экипажа получили ранения после того, как на борту авианосца USS Gerald Ford произошел пожар, не связанный с боевыми действиями. Об этом сообщили представители американских Вооруженных сил в соцсети Х, пишет УНН.

12 марта на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN 78) произошел пожар, который возник в основных прачечных помещениях корабля. Причина пожара не связана с боевыми действиями, он локализован

- говорится в сообщении.

Повреждений силовой установки корабля нет, и авианосец остается полностью боеспособным.

В настоящее время двое моряков получают медицинскую помощь из-за травм, не угрожающих жизни, их состояние стабильное. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Авианосная ударная группа Gerald R. Ford в настоящее время действует в Красном море в поддержку операции Epic Fury.

США потопили иранский корабль торпедой впервые со времен Второй мировой - глава Пентагона дал обновление по операции против Ирана04.03.26, 16:13 • 5976 просмотров

Ольга Розгон

