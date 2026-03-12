На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар
Киев • УНН
На борту авианосца USS Gerald Ford в прачечной произошел пожар, двое моряков получили травмы. Корабль остается боеспособным, силовая установка цела.
Двое членов экипажа получили ранения после того, как на борту авианосца USS Gerald Ford произошел пожар, не связанный с боевыми действиями. Об этом сообщили представители американских Вооруженных сил в соцсети Х, пишет УНН.
12 марта на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN 78) произошел пожар, который возник в основных прачечных помещениях корабля. Причина пожара не связана с боевыми действиями, он локализован
Повреждений силовой установки корабля нет, и авианосец остается полностью боеспособным.
В настоящее время двое моряков получают медицинскую помощь из-за травм, не угрожающих жизни, их состояние стабильное. Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Авианосная ударная группа Gerald R. Ford в настоящее время действует в Красном море в поддержку операции Epic Fury.
