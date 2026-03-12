На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар

Двое членов экипажа получили ранения после того, как на борту авианосца USS Gerald Ford произошел пожар, не связанный с боевыми действиями. Об этом сообщили представители американских Вооруженных сил в соцсети Х, пишет УНН.

12 марта на авианосце USS Gerald R. Ford (CVN 78) произошел пожар, который возник в основных прачечных помещениях корабля. Причина пожара не связана с боевыми действиями, он локализован - говорится в сообщении.

Повреждений силовой установки корабля нет, и авианосец остается полностью боеспособным.

В настоящее время двое моряков получают медицинскую помощь из-за травм, не угрожающих жизни, их состояние стабильное. Дополнительная информация будет предоставлена позже.

Авианосная ударная группа Gerald R. Ford в настоящее время действует в Красном море в поддержку операции Epic Fury.

