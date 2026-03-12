На найбільшому авіаносці США на Близькому Сході сталася пожежа

Двоє членів екіпажу отримали поранення після того, як на борту авіаносця USS Gerald Ford сталася пожежа, не пов'язана з бойовими діями. Про це повідомили представники американських Збройних сил у соцмережі Х, пише УНН.

12 березня на авіаносці USS Gerald R. Ford (CVN 78) сталася пожежа, яка виникла в основних пральних приміщеннях корабля. Причина пожежі не пов’язана з бойовими діями, її локалізовано - йдеться у повідомленні.

Пошкоджень силової установки корабля немає, і авіаносець залишається повністю боєздатним.

Наразі двоє моряків отримують медичну допомогу через травми, що не загрожують життю, їхній стан стабільний. Додаткова інформація буде надана пізніше.

Авіаносна ударна група Gerald R. Ford наразі діє в Червоному морі на підтримку операції Epic Fury.

