Ексклюзив
16:05 • 4994 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 11036 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 13929 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 10798 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 11440 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 11597 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 20719 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38864 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48631 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58044 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 13928 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 12072 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 11907 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 39502 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 44577 перегляди
На найбільшому авіаносці США на Близькому Сході сталася пожежа

Київ • УНН

 • 1204 перегляди

На борту авіаносця USS Gerald Ford у пральні виникла пожежа, двоє моряків отримали травми. Корабель залишається боєздатним, силова установка ціла.

На найбільшому авіаносці США на Близькому Сході сталася пожежа

Двоє членів екіпажу отримали поранення після того, як на борту авіаносця USS Gerald Ford сталася пожежа, не пов'язана з бойовими діями. Про це повідомили представники американських Збройних сил у соцмережі Х, пише УНН.

12 березня на авіаносці USS Gerald R. Ford (CVN 78) сталася пожежа, яка виникла в основних пральних приміщеннях корабля. Причина пожежі не пов’язана з бойовими діями, її локалізовано

- йдеться у повідомленні.

Пошкоджень силової установки корабля немає, і авіаносець залишається повністю боєздатним.

Наразі двоє моряків отримують медичну допомогу через травми, що не загрожують життю, їхній стан стабільний. Додаткова інформація буде надана пізніше.

Авіаносна ударна група Gerald R. Ford наразі діє в Червоному морі на підтримку операції Epic Fury.

США потопили іранський корабель торпедою вперше з часів Другої світової - голова Пентагону дав оновлення щодо операції проти Ірану04.03.26, 16:13 • 5970 переглядiв

Ольга Розгон

Світ
Енергетика
Електроенергія
Червоне море