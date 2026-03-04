США потопили іранський корабель торпедою вперше з часів Другої світової - голова Пентагону дав оновлення щодо операції проти Ірану

defense.gov

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив сьогодні, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель у міжнародних водах, і разом з очільником Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Деном Кейном дав оновлення щодо ситуації після початку операції проти Ірану, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За словами Гегсета, це було перше затоплення ворожого судна торпедою з часів Другої світової війни.

"Американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав, що він у безпеці в міжнародних водах, - сказав Гегсет під час пресконференції в Пентагоні. - Замість цього його потопила торпеда".

"Перше затоплення ворожого корабля торпедою з часів Другої світової війни", - додав Гегсет.

Як зазначає Reuters, заступник міністра закордонних справ Шрі-Ланки повідомив, що щонайменше 80 людей загинули внаслідок удару американського підводного човна по іранському військовому кораблю. Він повідомив, що судно перебувало в Індійському океані, прямуючи назад до Ірану зі східного індійського порту.

Гегсет також сказав, що американські військові потопили "призовий корабель" Ірану "Soleimani", названий на честь колишнього іранського генерала Касема Сулеймані, якого вбили американські війська під час першого терміну президентства Дональда Трампа.

"Гадаю, президент США двічі його дістав", – сказав Гегсет, маючи на увазі Сулеймані.

Гегсет під час пресконференції також наголосив, що через чотири дні після початку операції США проти Ірану операція все ще перебуває на "початковій" стадії, і виклав плани щодо прискорення військових зусиль.

"Як сказав президент Трамп, наближаються все більші хвилі, - сказав Гегсет. - Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося".

Голова Пентагону сказав, що наступний етап військових дій спрямований на те, щоб повітряні сили США та Ізраїлю взяли "повний контроль над іранським небом", і очікується, що це буде завершено "менш ніж за тиждень".

Він додав, що повітряні сили будуть "знаходити, фіксувати та завершувати з ракетами та оборонно-промисловою базою іранських військових", а також іранських військових лідерів.

"Це ніколи не мало бути чесною боротьбою, і це не чесний бій, - сказав Гегсет. - Ми б'ємо їх, поки вони лежать, і саме так і має бути".

Як зазначає AP, Гегсет також сказав, що війна з Іраном може тривати 8 тижнів - довше, ніж передбачалося раніше.

"Можна сказати чотири тижні, але це може бути шість, вісім, три, - сказав він. - Зрештою, ми задаємо поступ і темп".

Гегест зазначив, що США виграють свою військову операцію проти Ірану "рішуче, нищівно та безжально". Він вказав, що скоро до регіону прибудуть додаткові сили, включаючи винищувачі та бомбардувальники. Він додав, що США "витратять весь необхідний час, щоб переконатися в успіху".

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн на тій же пресконференції заявив, що після встановлення переваги в повітрі в Ірані США "тепер почнуть розширюватися вглиб країни".

Кейн додав, що американські війська будуть завдавати ударів "поступово глибше вглиб іранської території та (створювати) додаткову свободу маневру для американських військ".

Кейн вказав, що кількість ракетних пусків Ірану різко скоротилася з початку американо-ізраїльських ударів по країні, описуючи те, що він назвав "стабільним прогресом" американських військ у регіоні.

"Станом на сьогоднішній ранок Центральне командування США досягає стабільного прогресу. Кількість балістичних ракет, випущених Іраном по театру військових дій, зменшилася на 86% порівняно з першим днем ​​бойових дій", – сказав Кейн. Він додав, що спад прискорився в останні години.

"Спостерігається зниження на 23% лише за останні 24 години, а кількість ударів ударних безпілотників зменшилася на 73%", – додав Кейн.

Він сказав, що зниження активності ракет і безпілотників дозволило американським військам розширити свою оперативну перевагу.

"Цей прогрес дозволив Центральному командуванню встановити локалізовану перевагу в повітрі на південному фланзі іранського узбережжя та пробити їхню оборону з переважаючою точністю та вогневою міццю", - зазначив він.

Ця статистика з'явилася через день після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ВПС і ВМС Ірану були "нокаутовані".

Водночас, як зазначає AP, Гегсет визнав, що США не можуть відбити всі атаки іранських дронів.

"Ми просунули вперед усі можливі системи боротьби з БПЛА, не шкодуючи засобів чи можливостей, - сказав Гегсет, маючи на увазі дрони. - Як я вже сказав, це не означає, що ми все зупиняємо".

При цьому Гегсет і Кейн заявили, що запаси зброї США залишаються значними. З їхніх слів, американські збройні сили мають достатньо боєприпасів для поточних операцій проти Ірану.

Гегсет додав, що військові використовували більш просунуту зброю на початку кампанії, але переходять на гравітаційні бомби тепер, коли США контролюють іранське небо, і запаси цієї просунутої зброї залишаються "надзвичайно значними".

