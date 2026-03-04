Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту - що серед цілей

Ізраїльські військові заявили у середу вранці про нову хвилю ударів по Тегерану в Ірані та нові удари по інфраструктурі "Хезболли" в Бейруті у Лівані, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю розпочала "широкомасштабні удари по цілях іранського терористичного режиму в Тегерані", ідеться у заяві, опублікованій у середу вранці.

Як зазначає CNN, за даними ЦАХАЛ, "це десята подібна хвиля атак із початку конфлікту в суботу".

Раніше в середу було заявлено, що нічні удари були спрямовані на так звані командні центри, які використовуються іранськими силами внутрішньої безпеки та ополченням "Басідж".

"Вони досить сильно вдарили минулої ночі, це була жахлива ніч, - розповів CNN один із жителів північного Тегерана. - Я не знаю, куди саме вони попали, але нам здавалося, що ми чуємо вибухи навколо нас".

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в кількох районах країни в середу вранці, при цьому на одній із фотографій, геолокацію якої було визначено CNN, видно велику хмару темного диму недалеко від міста Ісфахан.

Армія оборони Ізраїлю згодом повідомила, що "продовжує удари по всьому Ірану: в Ісфахані було завдано удару по об'єкту зберігання та виробництва ракет "Гадр"".

У повідомленні ЦАХАЛ про "масштабну серію ударів" авіації вночі у вівторок вказано, що "було завдано ударів по десятках об'єктів інфраструктури". "Цілі включали об'єкт, що використовується режимом для зберігання, виробництва та запуску балістичних ракет, у тому числі ракет "Гадр", в Ісфахані на заході Ірану. Удару було завдано з метою скорочення запусків з цього об'єкта. Окрім того, повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по системах протиповітряної оборони та розширили сферу свого повітряного контролю над Іраном", - вказали у ЦАХАЛ.

Також Армія оборони Ізраїлю повідомила вранці у середу, що "розпочала удари по інфраструктурі "Хезболли" в Бейруті".

У Лівані, за даними AP, Ізраїль завдав ударів по більш ніж 250 цілях "Хезболли" за останні 48 годин, про що заявив у середу представник ізраїльської армії, бригадний генерал Еффі Дефрін.

Він заявив, що підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла" протягом ночі запускало ракети по Ізраїлю. Дефрін сказав, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по "Хезболлі" доти, доки "загроза не буде усунена". "Наголошую: у нас немає претензій до народу Лівану. Народ Лівану платить ціну за іранський режим", - сказав він.

Як зазначає CNN, у середу вранці над південними передмістями Бейрута, неподалік головного аеропорту країни, піднімався стовп диму, як видно на відео, опублікованому інформаційним агентством Reuters.

Міжнародний аеропорт Бейрута імені Рафіка Харірі працює, але більшість міжнародних рейсів скасовано, як показує табло прибуття аеропорту. Один рейс основної ліванської авіакомпанії Middle East Airlines (MEA) приземлився о 8:25 за місцевим часом, згідно з інформацією на сайті аеропорту.

Ліванське державне NNA також повідомило про удари по готелю в Хазмії, неподалік від Бейрута, та на півдні Лівану. Люди, які зупинилися в готелі в південно-східному передмісті Бейрута, розповіли, що удар, який влучив у другий поверх, стався несподівано, вказує AP.

Раніше ізраїльські військові випустили термінове попередження про необхідність евакуації жителів південних передмість міста, особливо району Харет-Хрейк. Згодом ізраїльські військові випустили попередження про необхідність евакуації жителям десятків сіл на півдні Лівану поблизу кордону з Ізраїлем, де ізраїльські військові атакували позиції "Хезболли", та "негайно" переміститися на північ від річки Літані.

Армія оборони Ізраїлю також повідомила згодом, що завдала удару по підземному сховищу зброї "Хезболли" та додаткових командних центрах у Бейруті.

"Протягом минулого дня Армія оборони Ізраїлю завдала серії ударів у Бейруті, спрямованих на інфраструктуру "Хезболли". Серед цілей були підземне сховище зброї та додаткові командні центри. Армія оборони Ізраїлю також завдала удару по об'єкту, який "Хезболла" використовує для терористичних атак, збору розвідувальних даних та пропаганди", - вказали у ЦАХАЛ.

