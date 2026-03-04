Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту - що серед цілей

$43.450.22
50.460.14
ukenru
09:19 • 7124 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 32921 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 62827 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 53060 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 58512 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 56324 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 32384 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 27869 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 25655 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 35461 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.5м/с
63%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прокремлівські економісти визнали, що російська економіка на межі краху - розвідка4 березня, 01:22 • 19384 перегляди
США та Ізраїль б'ють по іранських об'єктах, але Україні відмовляють у Tomahawk - ISW4 березня, 02:34 • 24648 перегляди
Угоди щодо України без участі європейців не буде - Мерц після зустрічі з Трампом4 березня, 03:01 • 12257 перегляди
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення08:18 • 10353 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом08:29 • 9602 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 3 березня, 13:14 • 62502 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище3 березня, 09:14 • 84597 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 82927 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 136760 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 97694 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Алі Хаменеї
Віталій Кім
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 23242 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 31388 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 35720 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 44056 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 50428 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту - що серед цілей

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Ізраїльські військові здійснили нову хвилю ударів по Тегерану, націлившись на інфраструктуру іранського режиму, та по Бейруту, вразивши об'єкти "Хезболли". Це десята подібна хвиля атак з початку конфлікту.

Ізраїль повідомив про нові удари по Тегерану та Бейруту - що серед цілей

Ізраїльські військові заявили у середу вранці про нову хвилю ударів по Тегерану в Ірані та нові удари по інфраструктурі "Хезболли" в Бейруті у Лівані, пише УНН з посиланням на повідомлення ЦАХАЛ.

Деталі

Армія оборони Ізраїлю розпочала "широкомасштабні удари по цілях іранського терористичного режиму в Тегерані", ідеться у заяві, опублікованій у середу вранці.

Як зазначає CNN, за даними ЦАХАЛ, "це десята подібна хвиля атак із початку конфлікту в суботу".

Раніше в середу було заявлено, що нічні удари були спрямовані на так звані командні центри, які використовуються іранськими силами внутрішньої безпеки та ополченням "Басідж".

"Вони досить сильно вдарили минулої ночі, це була жахлива ніч, - розповів CNN один із жителів північного Тегерана. - Я не знаю, куди саме вони попали, але нам здавалося, що ми чуємо вибухи навколо нас".

Іранські державні ЗМІ повідомили про вибухи в кількох районах країни в середу вранці, при цьому на одній із фотографій, геолокацію якої було визначено CNN, видно велику хмару темного диму недалеко від міста Ісфахан.

Армія оборони Ізраїлю згодом повідомила, що "продовжує удари по всьому Ірану: в Ісфахані було завдано удару по об'єкту зберігання та виробництва ракет "Гадр"".

У повідомленні ЦАХАЛ про "масштабну серію ударів" авіації вночі у вівторок вказано, що "було завдано ударів по десятках об'єктів інфраструктури". "Цілі включали об'єкт, що використовується режимом для зберігання, виробництва та запуску балістичних ракет, у тому числі ракет "Гадр", в Ісфахані на заході Ірану. Удару було завдано з метою скорочення запусків з цього об'єкта. Окрім того, повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по системах протиповітряної оборони та розширили сферу свого повітряного контролю над Іраном", - вказали у ЦАХАЛ.

Також Армія оборони Ізраїлю повідомила вранці у середу, що "розпочала удари по інфраструктурі "Хезболли" в Бейруті".

У Лівані, за даними AP, Ізраїль завдав ударів по більш ніж 250 цілях "Хезболли" за останні 48 годин, про що заявив у середу представник ізраїльської армії, бригадний генерал Еффі Дефрін.

Він заявив, що підтримуване Іраном бойове угруповання "Хезболла" протягом ночі запускало ракети по Ізраїлю. Дефрін сказав, що Ізраїль продовжить завдавати ударів по "Хезболлі" доти, доки "загроза не буде усунена". "Наголошую: у нас немає претензій до народу Лівану. Народ Лівану платить ціну за іранський режим", - сказав він.

Як зазначає CNN, у середу вранці над південними передмістями Бейрута, неподалік головного аеропорту країни, піднімався стовп диму, як видно на відео, опублікованому інформаційним агентством Reuters.

Міжнародний аеропорт Бейрута імені Рафіка Харірі працює, але більшість міжнародних рейсів скасовано, як показує табло прибуття аеропорту. Один рейс основної ліванської авіакомпанії Middle East Airlines (MEA) приземлився о 8:25 за місцевим часом, згідно з інформацією на сайті аеропорту.

Ліванське державне NNA також повідомило про удари по готелю в Хазмії, неподалік від Бейрута, та на півдні Лівану. Люди, які зупинилися в готелі в південно-східному передмісті Бейрута, розповіли, що удар, який влучив у другий поверх, стався несподівано, вказує AP.

Раніше ізраїльські військові випустили термінове попередження про необхідність евакуації жителів південних передмість міста, особливо району Харет-Хрейк. Згодом ізраїльські військові випустили попередження про необхідність евакуації жителям десятків сіл на півдні Лівану поблизу кордону з Ізраїлем, де ізраїльські військові атакували позиції "Хезболли", та "негайно" переміститися на північ від річки Літані. 

Армія оборони Ізраїлю також повідомила згодом, що завдала удару по підземному сховищу зброї "Хезболли" та додаткових командних центрах у Бейруті.

"Протягом минулого дня Армія оборони Ізраїлю завдала серії ударів у Бейруті, спрямованих на інфраструктуру "Хезболли". Серед цілей були підземне сховище зброї та додаткові командні центри. Армія оборони Ізраїлю також завдала удару по об'єкту, який "Хезболла" використовує для терористичних атак, збору розвідувальних даних та пропаганди", - вказали у ЦАХАЛ.

Конфлікт на Близькому Сході вступає у п'ятий день - що відомо на ранок04.03.26, 08:52 • 4578 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніСвіт
Сутички
Ассошіейтед Прес
Reuters
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Тегеран
Іран