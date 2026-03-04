Израиль сообщил о новых ударах по Тегерану и Бейруту — что среди целей

$43.450.22
50.460.14
ukenru
09:19 • 7104 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 32898 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 62795 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 53028 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 58480 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 56300 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 32370 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 27860 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 25654 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 35460 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.5м/с
63%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Прокремлевские экономисты признали, что российская экономика на грани краха - разведка4 марта, 01:22 • 19384 просмотра
США и Израиль бьют по иранским объектам, но Украине отказывают в Tomahawk - ISW4 марта, 02:34 • 24648 просмотра
Соглашения по Украине без участия европейцев не будет - Мерц после встречи с Трампом4 марта, 03:01 • 12257 просмотра
Новые вражеские атаки привели к обесточиванию в 5 областях, вернулись аварийные отключения08:18 • 10353 просмотра
Война в Иране почти остановила движение через Ормузский пролив - сколько нефтяных танкеров прошло в последнее время08:29 • 9602 просмотра
публикации
Платный въезд в ЕС для украинцев с 2026 года - все о новых правилах3 марта, 13:14 • 62468 просмотра
Полнолуние 3 марта или "Червячная Луна" - откуда такое название и как увидеть это явление3 марта, 09:14 • 84568 просмотра
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 82899 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 136736 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 97673 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Али Хаменеи
Виталий Ким
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13 • 23229 просмотра
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39 • 31376 просмотра
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сетьPhoto3 марта, 12:11 • 35710 просмотра
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 44045 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 50419 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Израиль сообщил о новых ударах по Тегерану и Бейруту — что среди целей

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Израильские военные осуществили новую волну ударов по Тегерану, нацелившись на инфраструктуру иранского режима, и по Бейруту, поразив объекты "Хезболлы". Это десятая подобная волна атак с начала конфликта.

Израиль сообщил о новых ударах по Тегерану и Бейруту — что среди целей

Израильские военные заявили в среду утром о новой волне ударов по Тегерану в Иране и новых ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте в Ливане, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

Детали

Армия обороны Израиля начала "широкомасштабные удары по целям иранского террористического режима в Тегеране", говорится в заявлении, опубликованном в среду утром.

Как отмечает CNN, по данным ЦАХАЛ, "это десятая подобная волна атак с начала конфликта в субботу".

Ранее в среду было заявлено, что ночные удары были направлены на так называемые командные центры, используемые иранскими силами внутренней безопасности и ополчением "Басидж".

"Они довольно сильно ударили прошлой ночью, это была ужасная ночь, - рассказал CNN один из жителей северного Тегерана. - Я не знаю, куда именно они попали, но нам казалось, что мы слышим взрывы вокруг нас".

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах страны в среду утром, при этом на одной из фотографий, геолокация которой была определена CNN, видно большое облако темного дыма недалеко от города Исфахан.

Армия обороны Израиля впоследствии сообщила, что "продолжает удары по всему Ирану: в Исфахане был нанесен удар по объекту хранения и производства ракет "Гадр"".

В сообщении ЦАХАЛ о "масштабной серии ударов" авиации ночью во вторник указано, что "были нанесены удары по десяткам объектов инфраструктуры". "Цели включали объект, используемый режимом для хранения, производства и запуска баллистических ракет, в том числе ракет "Гадр", в Исфахане на западе Ирана. Удар был нанесен с целью сокращения запусков с этого объекта. Кроме того, воздушные силы Израиля нанесли удары по системам противовоздушной обороны и расширили сферу своего воздушного контроля над Ираном", - указали в ЦАХАЛ.

Также Армия обороны Израиля сообщила утром в среду, что "начала удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте".

В Ливане, по данным AP, Израиль нанес удары по более чем 250 целям "Хезболлы" за последние 48 часов, о чем заявил в среду представитель израильской армии, бригадный генерал Эффи Дефрин.

Он заявил, что поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла" в течение ночи запускала ракеты по Израилю. Дефрин сказал, что Израиль продолжит наносить удары по "Хезболле" до тех пор, пока "угроза не будет устранена". "Подчеркиваю: у нас нет претензий к народу Ливана. Народ Ливана платит цену за иранский режим", - сказал он.

Как отмечает CNN, в среду утром над южными пригородами Бейрута, неподалеку от главного аэропорта страны, поднимался столб дыма, как видно на видео, опубликованном информационным агентством Reuters.

Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири работает, но большинство международных рейсов отменены, как показывает табло прибытия аэропорта. Один рейс основной ливанской авиакомпании Middle East Airlines (MEA) приземлился в 8:25 по местному времени, согласно информации на сайте аэропорта.

Ливанское государственное NNA также сообщило об ударах по отелю в Хазмии, неподалеку от Бейрута, и на юге Ливана. Люди, остановившиеся в отеле в юго-восточном пригороде Бейрута, рассказали, что удар, попавший во второй этаж, произошел неожиданно, указывает AP.

Ранее израильские военные выпустили срочное предупреждение о необходимости эвакуации жителей южных пригородов города, особенно района Харет-Хрейк. Впоследствии израильские военные выпустили предупреждение о необходимости эвакуации жителям десятков деревень на юге Ливана вблизи границы с Израилем, где израильские военные атаковали позиции "Хезболлы", и "немедленно" переместиться к северу от реки Литани.

Армия обороны Израиля также сообщила впоследствии, что нанесла удар по подземному хранилищу оружия "Хезболлы" и дополнительным командным центрам в Бейруте.

"В течение прошедшего дня Армия обороны Израиля нанесла серию ударов в Бейруте, направленных на инфраструктуру "Хезболлы". Среди целей были подземное хранилище оружия и дополнительные командные центры. Армия обороны Израиля также нанесла удар по объекту, который "Хезболла" использует для террористических атак, сбора разведывательных данных и пропаганды", - указали в ЦАХАЛ.

Конфликт на Ближнем Востоке вступает в пятый день - что известно на утро04.03.26, 08:52 • 4574 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Reuters
Армия обороны Израиля
Ливан
Тегеран
Иран