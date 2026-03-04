Израиль сообщил о новых ударах по Тегерану и Бейруту — что среди целей

Израильские военные заявили в среду утром о новой волне ударов по Тегерану в Иране и новых ударах по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте в Ливане, пишет УНН со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

Детали

Армия обороны Израиля начала "широкомасштабные удары по целям иранского террористического режима в Тегеране", говорится в заявлении, опубликованном в среду утром.

Как отмечает CNN, по данным ЦАХАЛ, "это десятая подобная волна атак с начала конфликта в субботу".

Ранее в среду было заявлено, что ночные удары были направлены на так называемые командные центры, используемые иранскими силами внутренней безопасности и ополчением "Басидж".

"Они довольно сильно ударили прошлой ночью, это была ужасная ночь, - рассказал CNN один из жителей северного Тегерана. - Я не знаю, куда именно они попали, но нам казалось, что мы слышим взрывы вокруг нас".

Иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах страны в среду утром, при этом на одной из фотографий, геолокация которой была определена CNN, видно большое облако темного дыма недалеко от города Исфахан.

Армия обороны Израиля впоследствии сообщила, что "продолжает удары по всему Ирану: в Исфахане был нанесен удар по объекту хранения и производства ракет "Гадр"".

В сообщении ЦАХАЛ о "масштабной серии ударов" авиации ночью во вторник указано, что "были нанесены удары по десяткам объектов инфраструктуры". "Цели включали объект, используемый режимом для хранения, производства и запуска баллистических ракет, в том числе ракет "Гадр", в Исфахане на западе Ирана. Удар был нанесен с целью сокращения запусков с этого объекта. Кроме того, воздушные силы Израиля нанесли удары по системам противовоздушной обороны и расширили сферу своего воздушного контроля над Ираном", - указали в ЦАХАЛ.

Также Армия обороны Израиля сообщила утром в среду, что "начала удары по инфраструктуре "Хезболлы" в Бейруте".

В Ливане, по данным AP, Израиль нанес удары по более чем 250 целям "Хезболлы" за последние 48 часов, о чем заявил в среду представитель израильской армии, бригадный генерал Эффи Дефрин.

Он заявил, что поддерживаемая Ираном боевая группировка "Хезболла" в течение ночи запускала ракеты по Израилю. Дефрин сказал, что Израиль продолжит наносить удары по "Хезболле" до тех пор, пока "угроза не будет устранена". "Подчеркиваю: у нас нет претензий к народу Ливана. Народ Ливана платит цену за иранский режим", - сказал он.

Как отмечает CNN, в среду утром над южными пригородами Бейрута, неподалеку от главного аэропорта страны, поднимался столб дыма, как видно на видео, опубликованном информационным агентством Reuters.

Международный аэропорт Бейрута имени Рафика Харири работает, но большинство международных рейсов отменены, как показывает табло прибытия аэропорта. Один рейс основной ливанской авиакомпании Middle East Airlines (MEA) приземлился в 8:25 по местному времени, согласно информации на сайте аэропорта.

Ливанское государственное NNA также сообщило об ударах по отелю в Хазмии, неподалеку от Бейрута, и на юге Ливана. Люди, остановившиеся в отеле в юго-восточном пригороде Бейрута, рассказали, что удар, попавший во второй этаж, произошел неожиданно, указывает AP.

Ранее израильские военные выпустили срочное предупреждение о необходимости эвакуации жителей южных пригородов города, особенно района Харет-Хрейк. Впоследствии израильские военные выпустили предупреждение о необходимости эвакуации жителям десятков деревень на юге Ливана вблизи границы с Израилем, где израильские военные атаковали позиции "Хезболлы", и "немедленно" переместиться к северу от реки Литани.

Армия обороны Израиля также сообщила впоследствии, что нанесла удар по подземному хранилищу оружия "Хезболлы" и дополнительным командным центрам в Бейруте.

"В течение прошедшего дня Армия обороны Израиля нанесла серию ударов в Бейруте, направленных на инфраструктуру "Хезболлы". Среди целей были подземное хранилище оружия и дополнительные командные центры. Армия обороны Израиля также нанесла удар по объекту, который "Хезболла" использует для террористических атак, сбора разведывательных данных и пропаганды", - указали в ЦАХАЛ.

