Конфликт на Ближнем Востоке вступает в пятый день - что известно на утро

Удары и атаки продолжались по всему Ближнему Востоку в среду утром, на фоне того, как расширяющийся конфликт вступает в пятый день, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Вот что известно на утро по странам:

Иран: иранские государственные СМИ сообщили о взрывах в нескольких районах страны, в частности к западу от столицы Тегерана, тогда как израильские военные заявили о начале новой, по их словам, «широкой волны» ударов по стране. Израиль заявил, что его удары поразили «Басидж и центры управления внутренней безопасности». Фотография, геолоцированная CNN, показывает большой столб темного дыма недалеко от иранского города Исфахан;

Израиль: израильские системы ПВО работали над перехватом ракет, запущенных из Ирана, заявили военные. На севере страны израильские военные также обнаружили несколько ракет, перелетевших из Ливана, и перехватили большинство из них. Группа медицинской помощи сообщила о «падении» в Бейт-Шемеше, недалеко от Иерусалима. Неясно, была ли это ракета или обломки из-за перехвата;

Ливан: в результате авиаудара в Арамуне, к югу от столицы Бейрута, погибли по меньшей мере шесть человек, сообщило министерство здравоохранения страны. Другой удар пришелся на жилое здание в Баальбеке, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек, сообщили государственные СМИ. Израиль распорядился об эвакуации более десятка ливанских деревень и городов, предупредив о неминуемом нанесении ударов;

Катар: министерство обороны сообщило, что иранская баллистическая ракета поразила авиабазу "Аль-Удейд", крупнейший американский военный объект на Ближнем Востоке, но обошлось без жертв;

Саудовская Аравия: королевство перехватило и уничтожило две крылатые ракеты недалеко от города Аль-Хардж, сообщило министерство обороны. Саудовская Аравия также перехватила и уничтожила девять беспилотников, вошедших в ее воздушное пространство, согласно государственным СМИ;

Кувейт: министерство здравоохранения сообщило, что 11-летняя девочка погибла, когда осколки упали на жилой район. Военные перехватили «несколько вражеских воздушных целей», обломки упали на дом и нанесли ранения, сообщило министерство обороны, согласно сообщениям государственных СМИ;

судно было поражено «неизвестным снарядом» у берегов Фуджейры в ОАЭ, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Это последнее судно, пораженное в Персидском заливе или его окрестностях, и, по данным UKMTO, оно не получило серьезных повреждений;

Также среди последних новостей следующее:

удары по объектам США: США закрыли посольства в Саудовской Аравии, Кувейте и Ливане после того, как несколько из них подверглись иранским ударам. Также атаковали станцию ЦРУ в Саудовской Аравии и американскую военную базу в Катаре - крупнейшую на Ближнем Востоке. Сотрудникам правительства США, чье присутствие "не является критически важным", в ряде стран Ближнего Востока было приказано покинуть страну - в последнем сообщении говорится о Саудовской Аравии, Омане и Кипре. Также накануне США в дополнение к другим закрыли свое посольство в Ливане;

застрявшие граждане: страны спешат эвакуировать застрявших граждан, большая часть воздушного пространства региона закрыта;

участие Европы: Великобритания развертывает военный корабль после нападения на военную базу на Кипре. Премьер-министр Великобритании Стармер постоянно заявлял, что Великобритания не присоединится к США и Израилю в каких-либо наступательных действиях, но некоторые выразили опасения, что она может быть втянута в еще один конфликт в иракском стиле, поскольку британские интересы станут прямой целью. Франция развертывает авианосец и фрегаты сопровождения в Средиземном море. Франция также развернула истребители, системы ПВО и бортовые радиолокационные средства для защиты воздушного пространства союзников;

количество погибших в Иране резко возросло: по данным американского информационного агентства Human Rights Activists News Agency, с начала войны в Иране погибло более 1000 человек, включая детей;

экономические проблемы: цены на нефть и природный газ резко растут, а фондовые рынки падают. Ближний Восток является крупным производителем нефти и природного газа, но экспорт этих энергоносителей в значительной степени отрезан от остального мира из-за фактического закрытия Ормузского пролива. Трамп распорядился о предоставлении США «страхования и гарантий» для судов, проходящих через Персидский залив, и предположил, что военно-морской флот будет сопровождать танкеры через пролив «в случае необходимости». Азиатские рынки резко упали в начале торгов в среду.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп накануне заявил об ударах, которые были направлены на еще одну группу иранских лидеров.

Трамп заявил, что новые удары были направлены против другой группы иранских лидеров

Источник сообщил CNN, что Израиль нанес удар по комплексу зданий, принадлежащему организации, ответственной за избрание следующего верховного лидера Ирана, хотя иранские государственные СМИ заявили, что здание было эвакуировано перед атакой.

Израиль атаковал комплекс, где выбирали нового лидера Ирана - СМИ

Трамп также заявил, что иранские воздушные силы и ВМС были "выведены из строя", а американские военные заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и почти 2000 целей.