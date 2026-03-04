$43.230.13
18:22 • 9918 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 16723 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 18278 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 24228 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07 • 29920 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11 • 21923 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55 • 20731 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06 • 23360 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 33924 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 112431 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
публикации
Эксклюзивы
МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания ядерной бомбы в Иране, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 426 просмотра

МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерной бомбы, однако не может гарантировать мирный характер программы из-за больших запасов обогащенного урана и ограничения доступа инспекторов. Гендиректор Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.

МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания ядерной бомбы в Иране, но есть нюанс

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило доказательств создания Ираном ядерной бомбы, при этом подтверждений, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер, нет. Об этом в соцсети Х заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.

Подробности

По его словам, хотя доказательств создания ядерной бомбы Тегераном нет, страна имеет большие запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня.

Его большие запасы обогащенного урана, почти оружейного класса, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезное беспокойство. По этим причинам мои предыдущие отчеты указывают на то, что пока Иран не поможет МАГАТЭ в решении нерешенных вопросов относительно гарантий, Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной

- написал Гросси.

Контекст

По словам специального посланника президента США Стива Виткоффа, на переговорах по ядерной программе Ирана Тегеран заявлял, что способен создать 11 ядерных бомб.

В конце февраля МАГАТЭ зафиксировало регулярные и необъяснимые работы Ирана на обогатительных площадках, атакованных США и Израилем. Инспекторам ООН был запрещен доступ, что создает угрозу нераспространению ядерного оружия.

МАГАТЭ призвало к "сдержанности" на Ближнем Востоке, чтобы избежать рисков ядерной безопасности28.02.26, 21:25

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Рафаэль Гросси
Международное агентство по атомной энергии
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Иран