МАГАТЭ не обнаружило доказательств создания ядерной бомбы в Иране, но есть нюанс
МАГАТЭ не нашло доказательств создания Ираном ядерной бомбы, однако не может гарантировать мирный характер программы из-за больших запасов обогащенного урана и ограничения доступа инспекторов. Гендиректор Рафаэль Гросси выразил серьезную обеспокоенность по этому поводу.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило доказательств создания Ираном ядерной бомбы, при этом подтверждений, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер, нет. Об этом в соцсети Х заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает УНН.
Подробности
По его словам, хотя доказательств создания ядерной бомбы Тегераном нет, страна имеет большие запасы урана, обогащенного почти до оружейного уровня.
Его большие запасы обогащенного урана, почти оружейного класса, и отказ предоставить моим инспекторам полный доступ вызывают серьезное беспокойство. По этим причинам мои предыдущие отчеты указывают на то, что пока Иран не поможет МАГАТЭ в решении нерешенных вопросов относительно гарантий, Агентство не сможет гарантировать, что ядерная программа Ирана является исключительно мирной
Контекст
По словам специального посланника президента США Стива Виткоффа, на переговорах по ядерной программе Ирана Тегеран заявлял, что способен создать 11 ядерных бомб.
В конце февраля МАГАТЭ зафиксировало регулярные и необъяснимые работы Ирана на обогатительных площадках, атакованных США и Израилем. Инспекторам ООН был запрещен доступ, что создает угрозу нераспространению ядерного оружия.
