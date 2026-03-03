Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедниками

3 марта в мире отмечают Всемирный день дикой природы – дату, призванную напомнить о ценности природных экосистем и необходимости их сохранения. Для Украины эта дата приобретает особый смысл, ведь война наносит сокрушительный удар по лесам, степям, заповедникам и различным видам животных, а часть уникальных природных территорий оказалась в оккупации или в зоне боевых действий. Подробнее о том, как российская агрессия повлияла на экологию в Украине и возможно ли восстановить разрушенные природные территории, журналистке УНН рассказал эксперт по вопросам окружающей среды Сети защиты национальных интересов АНТС Олег Листопад.

Наибольший ущерб несут территории, где продолжаются или продолжались активные бои. Речь идет прежде всего о степных и лесостепных районах востока и юга Украины. Именно там проходит линия боевого соприкосновения, а обстрелы буквально меняют ландшафт.

Больше всего пострадали те регионы, где проходит линия боевого соприкосновения. Из-за обстрелов уничтожаются лесополосы, так называемая "зеленка", как говорят бойцы, война ведется "от посадки до посадки". В этих районах полезащитные или другие виды лесополос – это месиво обломков веток, вырванных корней, земли и боеприпасов. На космических снимках оно выглядит зеленым, но на самом деле это уже сорняки, которые выросли в этом месте, а не деревья. Восстановить такие участки чрезвычайно сложно – объясняет Листопад.

По информации министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, с начала полномасштабного вторжения РФ зафиксировано почти 11 тысяч фактов ущерба окружающей среде вследствие вооруженной агрессии. Кроме того, по подсчетам сотрудников Государственной экологической инспекции, сумма ущерба достигает триллионов гривен.

Значительный ущерб природе наносят также инженерные сооружения, например, окопы, блиндажи, противотанковые рвы. Их протяженность измеряется сотнями километров. Такие сооружения меняют ландшафт и структуру почв, говорит эксперт.

Хотя ширина окопа относительно невелика, из-за огромной протяженности это существенно влияет на природу. Добавим сюда минирование и неразорвавшиеся боеприпасы. Особенно сложно разминировать леса и все те же лесополосы, практически трудно представить, как это сделать полностью. А еще есть химическое загрязнение от взрывчатых веществ, которые разлагаются и попадают в почву - подчеркивает эксперт.

Эколог объясняет, что восстановление таких территорий требует сложной рекультивации. Почва имеет слоистую структуру, и неправильное засыпание воронок может окончательно испортить ее плодородие. В некоторых случаях, говорит Олег Листопад, целесообразнее оставить территории в покое.

Чтобы восстановить поле, нужно соблюсти слоистость почвы: сверху чернозем, далее другие горизонты, вплоть до материнских пород. Это сложно и дорого - подчеркивает специалист.

Одним из вариантов обращения с наиболее поврежденными, загрязненными и заминированными территориями может быть объявление так называемых "красных зон", как это было после Первой мировой войны в Европе.

Часть территорий не разминировали и не рекультивировали, туда допускают только военных и ученых – утверждает эксперт по вопросам окружающей среды.

В то же время, природа обладает способностью к самовосстановлению, если минимизировать вмешательство человека. Примером эколог называет Чернобыльскую зону отчуждения. Там, где нет хозяйственной деятельности, численность животных растет.

Если оставить природу в покое, она восстановится сама. Человек - это очень вредный фактор для окружающей среды. Там, где запрещена охота на прифронтовых территориях, увеличивается количество животных. Конечно, есть случаи подрыва лисиц или копытных на минах, но со временем эта опасность уменьшается – подчеркивает эксперт.

Отдельная проблема еще и уничтожение особо охраняемых природных территорий – заповедников, национальных природных парков, заказников и т.д. Разрушения начались еще в 2014 году после оккупации Крыма и части Донбасса, а затем под ударом оказались и заповедные территории на юге и востоке страны.

В Крыму россияне начали менять статус заповедных территорий, открывать охоту, проводить рубки. В национальном парке "Меотида" на побережье Азовского моря после оккупации исчезло большинство птиц. Там был настоящий птичий рай, а через год-два остались только самые приспособленные виды – объясняет Листопад.

После полномасштабного вторжения пострадали Черноморский биосферный заповедник, Аскания-Нова, Луганский заповедник, национальный парк "Святые горы" и другие природные жемчужины. Часть территорий оказалась в оккупации и их грабят оккупанты, а часть хоть и находится сейчас на контролируемой Украиной территории, выгорела из-за пожаров или пострадала иным образом, рассказывает эксперт по вопросам окружающей среды.

В оккупированной Аскании-Новой (Херсонщина) наибольшую ценность имеет заповедная степь. Ее пока оккупанты не распахали. Но неконтролируемые пожары там случаются постоянно. Часть животных в зоопарке погибла, часть вывезли в Россию. В Древлянском заповеднике (Житомирщина), который был под оккупацией в 2022 году, сгорело около трех тысяч гектаров леса, а несколькосотлетний дуб россияне сожгли ради развлечения - говорит Олег Листопад.

Серьезное влияние оказал и подрыв россиянами Каховской ГЭС. По подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, площадь подтопленных лесов составляет более 63 тысяч гектаров. Резкий подъем уровня воды ниже по течению уничтожил кладки птиц в плавнях и привел к массовой гибели животных многих видов, а на восстановление популяций могут уйти годы.

Когда вода резко пошла вниз, погибли кладки птиц в Нижнеднепровском национальном природном парке. По оценкам специалистов Украинской природоохранной группы, потребуется 7-10 лет, чтобы популяции восстановились. Природа способна удивлять, но прогнозы всегда требуют коррекции. Без полевых исследований сложно точно оценить долгосрочные последствия – подчеркивает Листопад.

Эколог подчеркивает: полную картину можно будет получить только после деоккупации и детальных исследований на местах. Космический мониторинг дает общее понимание, но не заменяет полевую работу, однако, уже сейчас очевидно - война нанесла экосистемам Украины масштабный и долговременный ущерб.