Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Цены на природный газ в Европе выросли на 34% из-за неопределенности относительно экспорта с крупнейшего в мире завода СПГ в Катаре. Остановка завода произошла после атаки иранского беспилотника.

Цены на газ в Европе резко подскочили на фоне закрытия завода СПГ в Катаре

Цены на природный газ в Европе подскочили на 34% на фоне неопределенности относительно того, как долго будет приостановлен экспорт с крупнейшего в мире завода по экспорту СПГ в Катаре и какое влияние это окажет на мировые поставки энергоносителей, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Фьючерсы на бенчмарки росли в цене второй день подряд после того, как Китай, крупнейший в мире импортер СПГ, призвал все стороны конфликта с Ираном обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. Как сообщает Bloomberg, высокопоставленные чиновники газовых компаний заявляют, что Китай оказывает давление на иранских чиновников, чтобы избежать действий, которые могли бы нарушить экспорт катарского газа.

Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти02.03.26, 23:04 • 12390 просмотров

Завод QatarEnergy, на долю которого приходится около пятой части мировых поставок, был остановлен в понедельник после атаки иранского беспилотника. Еще до остановки расширяющаяся война на Ближнем Востоке фактически закрыла Ормузский пролив, ключевой экспортный маршрут для Катара.

В Катаре прекращают производство СПГ после атаки иранских дронов, по региону сообщают о новых ударах и перехваченных беспилотниках02.03.26, 14:43 • 5896 просмотров

Европейские цены выросли примерно на 70% с момента закрытия торгов в пятницу, волатильность цен не наблюдалась со времен энергетического кризиса 2022 года. Европа вступает в последний период зимы с истощенными огромными газовыми резервуарами, что потенциально обостряет конкуренцию за мировые поставки в течение предстоящего сезона накопления запасов.

Ситуация угрожает европейским запасам, на фоне того, как потенциальная конкуренция с другими регионами за партии СПГ расширяет ценовые спреды. Европейский газ на лето стал значительно дороже контрактов на следующую зиму, что делает хранение топлива нерентабельным для трейдеров.

"Мы ожидаем существенной волатильности цен в ближайшие дни, на фоне того, как участники рынка оценивают влияние потери производства на свои собственные портфели поставок, - сказал Росс Ваено, заместитель директора, ведущий специалист по краткосрочному анализу СПГ в S&P Global Energy. - Наиболее агрессивными покупателями на спотовом рынке в краткосрочной перспективе, вероятно, будут участники азиатско-тихоокеанских рынков".

Трейдеры также задаются вопросом о серьезности атак на катарский объект, что является одной из наиболее значительных незапланированных остановок в истории отрасли.

Самый главный вопрос для рынка - как долго продлятся боевые действия. США посылали противоречивые сигналы относительно продолжительности войны, при этом президент США Дональд Трамп пообещал сделать "все, что нужно".

Новые удары и призывы американцев покинуть Ближний Восток - последние новости03.03.26, 08:30 • 4642 просмотра

Борьба за альтернативы уже началась: Тайвань и Южная Корея входят в число стран, которые ищут другие источники, на фоне того, как жизненно важный для электроэнергетики газ находится под угрозой. В то же время китайские покупатели газа заявили, что страна оказывает давление на Тегеран, чтобы тот сохранил Ормузский пролив открытым.

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили свой прогноз цен на газ в Европе на апрель 2026 года до 55 евро за мегаватт-час с 36 евро. Поскольку большинство катарского СПГ поставляется в Азию, аналитики ожидают, что спотовые цены в Азии вырастут по сравнению с европейскими.

Опасения по поводу перебоев в поставках также отражаются на рынке опционов. Очевидная волатильность фьючерсов на европейские бенчмарки - показатель стоимости базовых деривативных контрактов - подскочила до самого высокого уровня с лета 2023 года, что свидетельствует о преобладающем бычьем настроении на рынке, пишет издание.

"Безопасность поставок может снова стать проблемой для Европы", - сказал Хюберт Виджевено, генеральный директор швейцарской MET Group.

Нидерландские фьючерсы на ближайший месяц, европейский эталонный показатель цен на газ, выросли на 26% до 55,96 евро за мегаватт-час в 9:28 утра по амстердамскому времени.

Юлия Шрамко

