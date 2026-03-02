В Катаре прекращают производство СПГ после атаки иранских дронов, по региону сообщают о новых ударах и перехваченных беспилотниках

Страны Персидского залива продолжают сообщать об атаках на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Катар заявил об атаке двух иранских беспилотников на его энергетические объекты, QatarEnergy после дроновой атаки заявила о прекращении производства СПГ. Два беспилотника перехвачены над Кипром, ОАЭ также сообщили о перехвате дронов над Абу-Даби. Израиль и Иран обменялись новыми ударами. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и AP.

Катар

Катар заявил в понедельник, что два беспилотника из Ирана атаковали его энергетические объекты.

Министерство обороны Катара сообщило, что цель дронов – резервуар для воды на электростанции в Месаиде и энергетический объект в промышленном городе Рас-Лаффан, связанный с QatarEnergy.

Ущерб от атаки будет оценен, и официальное заявление будет опубликовано позже, говорится в сообщении, где добавляется, что о человеческих жертвах не сообщалось.

Государственная энергетическая компания Катара QatarEnergy прекратила производство сжиженного природного газа после атаки Ирана на ее объект в Рас-Лаффане в понедельник, говорится в заявлении компании.

В понедельник этот энергетический объект был атакован иранским беспилотником вместе с другим энергетическим объектом в Месаиде, к югу от Дохи.

Министерство обороны Катара заявило, что расследование масштабов повреждений продолжается.

Катар является одним из крупнейших экспортеров СПГ в мире, на долю которого приходится примерно 20% мирового экспорта, согласно данным Управления энергетической информации США.

Кипр

Два беспилотника перехвачены над Кипром.

Представитель правительства опубликовал в X, что были перехвачены еще два "беспилотных летательных аппарата", направлявшихся к британской авиабазе Акротири.

В понедельник на базе вскоре после полудня по местному времени завыли сирены.

Посольство США на Кипре предупредило о возможной активности беспилотников, и терминал в аэропорту Пафоса на западе острова был эвакуирован.

Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ

В воскресенье вечером беспилотник ударил по Акротири. Министерство обороны Великобритании заявило, что отреагировало на предполагаемый удар беспилотника по британской военной базе на острове в восточном Средиземноморье.

Ближний Восток проснулся от волны новых ударов - что нужно знать

В Кувейте, по словам свидетеля, из окрестностей посольства США в Кувейте поднимался дым.

Нефтяной танкер атакован в Оманском заливе, погиб член экипажа

В Бахрейне один человек погиб, а двое других "получили серьезные ранения" после того, как обломки перехваченной ракеты вызвали пожар на "иностранном судне" в промышленном городе Салман, сообщили государственные СМИ Бахрейна в понедельник утром.

В Саудовской Аравии два дрона, направленные на нефтеперерабатывающий завод Рас-Таннура, были перехвачены и уничтожены, сообщает государственное телевидение со ссылкой на министерство обороны Саудовской Аравии.

Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ

Израиль

Из Ирана в понедельник было совершено несколько новых ракетных обстрелов по Израилю, сообщили в том числе израильские военные.

Израильские спасательные службы сообщили, что по меньшей мере 15 человек получили ранения в понедельник в результате иранских ракетных обстрелов в южном городе Беэр-Шева. Один человек получил ранения средней тяжести, а 14 – легкие, и продолжаются поиски других пострадавших.

Иран

В столице Ирана Тегеране были слышны новые взрывы, а государственные СМИ утверждают, что смертельный ракетный обстрел поразил город Санандадж. Пациентов эвакуировали из больницы на севере Тегерана в воскресенье после того, как она была сильно повреждена в результате ударов, сообщили иранские государственные СМИ. По меньшей мере девять больниц были "серьезно повреждены", сообщает полуофициальное издание Mehr News Agency.

CNN опубликовало видео из Ирана, на котором видны мощные взрывы в столице Тегеране. На фоновой записи слышен голос, который на фарси рассказывает о том, как несколько зданий было разрушено в результате очередной серии ударов. CNN не смогла проверить масштабы ущерба от этих последних атак.

Иранские государственные СМИ также сегодня распространяют видеозаписи взрывов в нескольких районах центрального Тегерана.

Anadolu также сообщает, что в понедельник по столице Ирана Тегерану были нанесены новые авиаудары, последовательные взрывы были слышны по всему городу. Издание сообщает, что взрывы были сосредоточены в восточном и южном Тегеране, а после взрывов поднялись клубы дыма, что совпало с появлением военных самолетов, пролетавших над головой.

Дополнение

США и Израиль начали масштабную атаку на Иран в субботу, в результате которой погибли несколько высокопоставленных иранских лидеров, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Тегеран нанес удары беспилотниками и ракетами, направленных против Израиля, а также стран региона, где расположены американские объекты.