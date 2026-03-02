Нефтяной танкер атакован в Оманском заливе, погиб член экипажа

Нефтяной танкер MKD VYOM был атакован судном, начиненным взрывчаткой, во время плавания в 52 морских милях от побережья провинции Маскат, сообщил Центр морской безопасности Омана, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Согласно заявлению, опубликованному в X, по меньшей мере один член экипажа погиб после того, как атака привела к пожару и взрыву в машинном отделении.

Добавляется, что еще 21 член экипажа был эвакуирован.

Одно из судов королевского флота Омана следит за состоянием танкера, и судам, проходящим через морскую зону, были выданы необходимые навигационные предупреждения.

Как отмечает AP, по нефтяному танкеру под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе, в результате чего погиб один моряк на борту, ударило беспилотное судно со взрывчаткой.

Государственное информационное агентство Oman News Agency сообщило, что погибший член экипажа был из Индии.

Ранее CNN сообщало, что нефтяной танкер Skylight также был атакован у Омана, а иранское полуофициальное информационное агентство Mehr сообщило, что танкер, пострадавший в воскресенье после попытки "несанкционированного прохода через Ормузский пролив", тонет после получения повреждений.

Иран, отмечает AP, угрожал судам, приближающимся к Ормузскому проливу, узкому устью Персидского залива, и, как считается, совершил многочисленные атаки после того, как Израиль и США начали масштабную авиационную кампанию, направленную против Исламской Республики.

Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель