Нефтяной танкер атакован в Оманском заливе, погиб член экипажа

Эксклюзив
11:19 • 2810 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
11:00 • 3224 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
1 марта, 20:23 • 32230 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 65327 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 62040 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 67247 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 74647 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 74924 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 78336 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 79871 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
Британская база на Кипре подверглась атаке после предоставления разрешения США на удары по иранским объектам - СМИ2 марта, 01:51 • 46673 просмотра
Израиль мобилизует 100 тысяч резервистов для войны против Ирана - СМИ2 марта, 02:27 • 19958 просмотра
ISW: Россия отказывается поддерживать Иран после смерти Хаменеи, несмотря на обвинения в адрес Запада2 марта, 03:04 • 18482 просмотра
Хезболла обстреляла Израиль ракетами впервые с ноября 2024 года2 марта, 03:40 • 15384 просмотра
Ликвидация аятоллы Али Хаменеи спровоцировала глубочайший кризис престолонаследия в истории Ирана07:24 • 22147 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
11:19 • 2802 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 125292 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 131153 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 112280 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 113195 просмотра
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Южанина Нина Петровна
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Украина
Объединенные Арабские Эмираты
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 67922 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 65702 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 61116 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 59442 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 33498 просмотра
Ракетная система С-300

Нефтяной танкер атакован в Оманском заливе, погиб член экипажа

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Нефтяной танкер MKD VYOM атакован судном со взрывчаткой в 52 морских милях от побережья Маската. В результате атаки погиб один член экипажа, еще 21 эвакуирован.

Нефтяной танкер атакован в Оманском заливе, погиб член экипажа

Нефтяной танкер MKD VYOM был атакован судном, начиненным взрывчаткой, во время плавания в 52 морских милях от побережья провинции Маскат, сообщил Центр морской безопасности Омана, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Согласно заявлению, опубликованному в X, по меньшей мере один член экипажа погиб после того, как атака привела к пожару и взрыву в машинном отделении.

Добавляется, что еще 21 член экипажа был эвакуирован.

Одно из судов королевского флота Омана следит за состоянием танкера, и судам, проходящим через морскую зону, были выданы необходимые навигационные предупреждения.

Как отмечает AP, по нефтяному танкеру под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе, в результате чего погиб один моряк на борту, ударило беспилотное судно со взрывчаткой.

Государственное информационное агентство Oman News Agency сообщило, что погибший член экипажа был из Индии.

Ранее CNN сообщало, что нефтяной танкер Skylight также был атакован у Омана, а иранское полуофициальное информационное агентство Mehr сообщило, что танкер, пострадавший в воскресенье после попытки "несанкционированного прохода через Ормузский пролив", тонет после получения повреждений.

Иран, отмечает AP, угрожал судам, приближающимся к Ормузскому проливу, узкому устью Персидского залива, и, как считается, совершил многочисленные атаки после того, как Израиль и США начали масштабную авиационную кампанию, направленную против Исламской Республики.

Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель02.03.26, 11:14 • 3462 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Энергетика
Столкновения
Израиль
Индия
Оман
Соединённые Штаты
Иран