1 марта, 20:23 • 26222 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 51480 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 49854 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 55862 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 65655 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 70634 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 74829 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 78936 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 81543 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75736 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель

Киев • УНН

 • 426 просмотра

Аналитики прогнозируют рост цен на нефть из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, особенно из-за перебоев в поставках через Ормузский пролив. Фьючерсы на нефть подскочили, достигнув многомесячных максимумов.

Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель

Аналитики ожидают, что цены на нефть останутся высокими в ближайшие дни на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, оценивая влияние на поставки, особенно на поставки через Ормузский пролив, через который проходит более 20% мирового объема нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть подскочили более чем на 8% в понедельник, достигнув многомесячных максимумов в первой торговой сессии после того, как США и Израиль начали атаки на Иран и убили его верховного лидера Али Хаменеи, а Тегеран нанес ответный удар по Израилю и по меньшей мере семи другим странам.

Атаки повредили танкеры, и многие судовладельцы, крупные нефтяные компании и торговые дома приостановили поставки нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив.

Цены на газ в Европе подскочили на 25% и могут вырасти на 130% из-за иранского кризиса - СМИ02.03.26, 09:58 • 2834 просмотра

Аналитики Citi прогнозируют, что в базовом сценарии цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах от 80 до 90 долларов за баррель как минимум в течение следующей недели, говорится в их записке. Банк ожидает, что цены снизятся до 70 долларов за баррель после деэскалации.

Goldman Sachs оценивает премию за риск в реальном времени в 18 долларов за баррель, говорится в записке банка, опубликованной в воскресенье. Банк ожидает, что это влияние снизится до 4 долларов, если будет прекращено только 50% поставок через Ормузский пролив в месяц.

"Однако цены на нефть могут значительно вырасти, если рынок потребует премию за риск более длительных перебоев в поставках", - говорится в записке аналитиков Goldman Sachs.

Wood Mackenzie заявила, что цены на нефть потенциально могут превысить 100 долларов за баррель, если проход танкеров через пролив не будет быстро восстановлен.

"Сбой создает двойной шок предложения: прекращается не только текущий экспорт через пролив, но и дополнительные объемы поставок ОПЕК+, а в конечном итоге и большая часть резервных мощностей ОПЕК - обычно ключевой рычаг для балансировки мирового нефтяного рынка - становится недоступной, пока водный путь остается закрытым", - говорится в аналитике Woods.

ОПЕК+ договорилась увеличить добычу на 206 000 баррелей в сутки в апреле.

Аналитики Societe Generale заявили в понедельник, что наиболее вероятный сценарий для цен на нефть - это кратковременный скачок, за которым последует частичное снижение, на фоне того, как рынки признают непрерывность поставок надежной.

Bernstein повысил свой прогноз цен на нефть марки Brent на 2026 год с 65 до 80 долларов за баррель, но прогнозирует, что в крайнем случае затяжного конфликта цены достигнут 120-150 долларов за баррель.

Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters02.03.26, 02:42 • 35334 просмотра

Как отмечает The Guardian, цена нефти марки Brent подскочила на целых 13% во время ранних торгов - до 82 долларов за баррель, 14-месячного максимума - на фоне того, как фактическое закрытие Ормузского пролива, одной из важнейших артерий для мировой торговли, усилило беспокойство относительно поставок нефти. Впоследствии нефть несколько снизилась в цене с первоначальных максимумов.

Однако рост цены на нефть привел к росту акций нефтяных компаний Shell и BP примерно на 6%. Акции производителя оружия BAE Systems подскочили на 7%, поскольку инвесторы инвестировали в акции оборонных компаний.

Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ02.03.26, 10:52 • 1320 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Столкновения
Али Хаменеи
Израиль
ОПЕК
Хранитель
Соединённые Штаты
Иран