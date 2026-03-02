Цены на нефть подскочили на целых 13%, аналитики предполагают более 100 долл. за баррель

Аналитики ожидают, что цены на нефть останутся высокими в ближайшие дни на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, оценивая влияние на поставки, особенно на поставки через Ормузский пролив, через который проходит более 20% мирового объема нефти, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть подскочили более чем на 8% в понедельник, достигнув многомесячных максимумов в первой торговой сессии после того, как США и Израиль начали атаки на Иран и убили его верховного лидера Али Хаменеи, а Тегеран нанес ответный удар по Израилю и по меньшей мере семи другим странам.

Атаки повредили танкеры, и многие судовладельцы, крупные нефтяные компании и торговые дома приостановили поставки нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив.

Аналитики Citi прогнозируют, что в базовом сценарии цена на нефть марки Brent будет колебаться в пределах от 80 до 90 долларов за баррель как минимум в течение следующей недели, говорится в их записке. Банк ожидает, что цены снизятся до 70 долларов за баррель после деэскалации.

Goldman Sachs оценивает премию за риск в реальном времени в 18 долларов за баррель, говорится в записке банка, опубликованной в воскресенье. Банк ожидает, что это влияние снизится до 4 долларов, если будет прекращено только 50% поставок через Ормузский пролив в месяц.

"Однако цены на нефть могут значительно вырасти, если рынок потребует премию за риск более длительных перебоев в поставках", - говорится в записке аналитиков Goldman Sachs.

Wood Mackenzie заявила, что цены на нефть потенциально могут превысить 100 долларов за баррель, если проход танкеров через пролив не будет быстро восстановлен.

"Сбой создает двойной шок предложения: прекращается не только текущий экспорт через пролив, но и дополнительные объемы поставок ОПЕК+, а в конечном итоге и большая часть резервных мощностей ОПЕК - обычно ключевой рычаг для балансировки мирового нефтяного рынка - становится недоступной, пока водный путь остается закрытым", - говорится в аналитике Woods.

ОПЕК+ договорилась увеличить добычу на 206 000 баррелей в сутки в апреле.

Аналитики Societe Generale заявили в понедельник, что наиболее вероятный сценарий для цен на нефть - это кратковременный скачок, за которым последует частичное снижение, на фоне того, как рынки признают непрерывность поставок надежной.

Bernstein повысил свой прогноз цен на нефть марки Brent на 2026 год с 65 до 80 долларов за баррель, но прогнозирует, что в крайнем случае затяжного конфликта цены достигнут 120-150 долларов за баррель.

Как отмечает The Guardian, цена нефти марки Brent подскочила на целых 13% во время ранних торгов - до 82 долларов за баррель, 14-месячного максимума - на фоне того, как фактическое закрытие Ормузского пролива, одной из важнейших артерий для мировой торговли, усилило беспокойство относительно поставок нефти. Впоследствии нефть несколько снизилась в цене с первоначальных максимумов.

Однако рост цены на нефть привел к росту акций нефтяных компаний Shell и BP примерно на 6%. Акции производителя оружия BAE Systems подскочили на 7%, поскольку инвесторы инвестировали в акции оборонных компаний.

