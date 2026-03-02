Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыл свой нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура (Ras Tanura) после удара дрона, после того, как Тегеран начал удары по всему региону в ответ на атаку США и Израиля на Иран, сообщило Reuters со ссылкой на источник в отрасли в понедельник, пишет УНН.

Детали

Комплекс Рас-Танура, на побережье Персидского залива в королевстве, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке мощностью 550 000 баррелей в сутки и служит критическим экспортным терминалом для саудовской нефти.

Он был закрыт в качестве меры предосторожности, и ситуация находится под контролем, сообщил источник.

Aramco не сразу ответила на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте.

Удар дрона добавился к волне атак в Персидском заливе, в частности на Абу-Даби, Дубай, Доху, Манаму и коммерческий район Дукма в Омане. Удары парализовали основные судоходные узлы в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, а фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник выросли примерно на 10%.

Усиленно укрепленные энергетические объекты Саудовской Аравии ранее становились мишенями, в частности в сентябре 2019 года, когда беспрецедентные атаки беспилотников и ракет на заводы Абкайк (Abqaiq) и Хурайс (Khurais) временно привели к параличу более половины добычи нефти королевством и всколыхнули мировые рынки.