1 марта, 20:23 • 24999 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
1 марта, 18:27 • 48182 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 46825 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 52859 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 63191 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 69337 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 73797 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 78660 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 81179 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 75558 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыл свой нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура после удара дрона. Это произошло после того, как Тегеран начал удары по региону в ответ на атаку США и Израиля на Иран.

Saudi Aramco закрыла НПЗ после атаки дрона на фоне ударов Тегерана - СМИ

Государственный нефтяной гигант Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыл свой нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура (Ras Tanura) после удара дрона, после того, как Тегеран начал удары по всему региону в ответ на атаку США и Израиля на Иран, сообщило Reuters со ссылкой на источник в отрасли в понедельник, пишет УНН.

Детали

Комплекс Рас-Танура, на побережье Персидского залива в королевстве, является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке мощностью 550 000 баррелей в сутки и служит критическим экспортным терминалом для саудовской нефти.

Он был закрыт в качестве меры предосторожности, и ситуация находится под контролем, сообщил источник.

НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии пострадал от предполагаемого удара дрона, НПЗ в Кувейте от обломков - СМИ02.03.26, 09:29 • 5308 просмотров

Aramco не сразу ответила на запрос о комментарии, отправленный по электронной почте.

Удар дрона добавился к волне атак в Персидском заливе, в частности на Абу-Даби, Дубай, Доху, Манаму и коммерческий район Дукма в Омане. Удары парализовали основные судоходные узлы в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, а фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник выросли примерно на 10%.

Цена на нефть выросла на 10% после ударов по Ирану, возможен скачок до $100 за баррель - Reuters02.03.26, 02:42 • 32695 просмотров

Усиленно укрепленные энергетические объекты Саудовской Аравии ранее становились мишенями, в частности в сентябре 2019 года, когда беспрецедентные атаки беспилотников и ракет на заводы Абкайк (Abqaiq) и Хурайс (Khurais) временно привели к параличу более половины добычи нефти королевством и всколыхнули мировые рынки.

Юлия Шрамко

