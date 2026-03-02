Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС

$43.210.00
51.020.00
ukenru
20:23 • 7792 просмотра
Украина предложила Фицо конкретные даты для визита в Киев – 6 или 9 марта
18:27 • 14283 просмотра
Украина пережила самую сложную зиму за годы войны - Зеленский
Эксклюзив
1 марта, 17:51 • 16387 просмотра
Лунное затмение в Деве ударит по здоровью и деньгам: прогноз для знаков зодиака на 2-8 марта
1 марта, 12:03 • 25884 просмотра
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 41878 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 58684 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 65772 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 75450 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 77213 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 73391 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.4м/с
73%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Бывший президент Ирана Ахмадинежад, вероятно, погиб во время удара по Тегерану1 марта, 14:27 • 11100 просмотра
Иран сообщил об атаке авианосца США Abraham Lincoln четырьмя ракетами1 марта, 14:50 • 10594 просмотра
В США заявили о гибели трех военных в рамках операции в Иране1 марта, 15:13 • 8140 просмотра
США заявили о поражении иранского корвета класса "Джамаран", он тонет в Оманском заливе1 марта, 15:34 • 7990 просмотра
Новое руководство Ирана хочет поговорить с президентом США, Трамп согласен на переговоры - СМИ1 марта, 16:56 • 8682 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 88575 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 93683 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 78003 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 80301 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 80507 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Украина
Израиль
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 45991 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 44690 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 42006 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 41163 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31928 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Хранитель
Бильд

Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Россияне наладили схему хищения электроэнергии с временно оккупированных территорий для покрытия собственного дефицита. Это приводит к регулярным перебоям с электричеством на ВОТ, тогда как на юге РФ обеспечивается стабильное электропитание для военных нужд.

Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС

Оккупанты наладили схему хищения электроэнергии с временно оккупированных территорий (ВОТ) для покрытия собственного дефицита на юге РФ, прежде всего в Краснодарском крае. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после включения энергосистемы временно оккупированных территорий в свой энергетический контур приоритет распределения мощностей определяется исключительно потребностями российской экономики и военной инфраструктуры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично признал, что регион уже несколько лет живет в условиях энергетического дефицита, в результате чего заблокированы сотни инвестиционных проектов, стоимость которых достигает триллионов рублей. В этом же регионе сконцентрированы логистические узлы, склады боеприпасов, ремонтные мощности, пункты управления, а также системы ПВО и РЭБ, которым требуется стабильное электропитание

- говорится в сообщении.

Указывается, что вместо этого на ВОТ фиксируются регулярные перебои с электричеством, остановки или ограничения работы предприятий и массовые отключения для гражданских.

"Публично Россия объясняет эти сбои "обстрелами инфраструктуры", но такая риторика фактически маскирует приоритетное перераспределение электроэнергии в пользу российского юга и военно-промышленных нужд, а не нужд людей", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей фиксируют масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Коммунальная инфраструктура на ВОТ системно деградировала из-за отсутствия инвестиций и ремонтов со стороны оккупационных властей.

В РФ отменят льготы на электричество, чтобы вытрясти деньги на войну - ЦПД29.10.25, 07:27 • 4336 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Экономика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия