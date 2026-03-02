Оккупанты похищают электроэнергию с ВОТ для нужд юга РФ - ЦНС

Оккупанты наладили схему хищения электроэнергии с временно оккупированных территорий (ВОТ) для покрытия собственного дефицита на юге РФ, прежде всего в Краснодарском крае. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что после включения энергосистемы временно оккупированных территорий в свой энергетический контур приоритет распределения мощностей определяется исключительно потребностями российской экономики и военной инфраструктуры.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев публично признал, что регион уже несколько лет живет в условиях энергетического дефицита, в результате чего заблокированы сотни инвестиционных проектов, стоимость которых достигает триллионов рублей. В этом же регионе сконцентрированы логистические узлы, склады боеприпасов, ремонтные мощности, пункты управления, а также системы ПВО и РЭБ, которым требуется стабильное электропитание - говорится в сообщении.

Указывается, что вместо этого на ВОТ фиксируются регулярные перебои с электричеством, остановки или ограничения работы предприятий и массовые отключения для гражданских.

"Публично Россия объясняет эти сбои "обстрелами инфраструктуры", но такая риторика фактически маскирует приоритетное перераспределение электроэнергии в пользу российского юга и военно-промышленных нужд, а не нужд людей", - резюмируют в ЦНС.

Напомним

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Запорожской областей фиксируют масштабные отключения электроэнергии, воды и связи. Коммунальная инфраструктура на ВОТ системно деградировала из-за отсутствия инвестиций и ремонтов со стороны оккупационных властей.

В РФ отменят льготы на электричество, чтобы вытрясти деньги на войну - ЦПД