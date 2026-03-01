$43.210.00
В израильском городе Бейт-Шемеш растет число жертв иранского удара

Киев • УНН

Число погибших в результате иранского ракетного удара в израильском городе Бейт-Шемеш возросло до девяти человек. Это самый смертоносный удар в стране с начала боевых действий 28 февраля.

Число погибших в результате иранского ракетного удара в израильском городе Бейт-Шемеш возросло по меньшей мере до девяти человек. Об этом сообщили спасатели, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Издание отмечает, что это самый смертоносный удар в стране с начала боевых действий в субботу, 28 февраля.

Добавим

Как ранее сообщал УНН, в результате иранского ракетного удара по городу Бейт-Шемеш в центральной части Израиля погибли, по меньшей мере, 6 человек.

Напомним

ЦАХАЛ обнародовал видео поражения штаба Вооруженных сил Ирана. Министр обороны Израиля заявил о постоянном присутствии израильской авиации над Тегераном.

Несколько ранее ЦАХАЛ объявил о начале новой серии авиаударов по иранским ракетам и системам ПВО.  

Антонина Туманова

