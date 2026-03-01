День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для Украины

$43.210.00
51.020.00
ukenru
07:44 • 6124 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 21181 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 33216 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 47922 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 55760 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 63132 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 48177 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 51063 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 52461 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 58263 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.9м/с
57%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посланник Ирана в ООН заявил о неизбежных ударах по военным базам США в ответ на агрессию1 марта, 02:00 • 10236 просмотра
В Иране сформировали временный совет для управления страной после гибели Верховного лидера04:37 • 18573 просмотра
Эскалация в Иране провоцирует крупнейший кризис на мировом рынке газа с 2022 года05:21 • 8410 просмотра
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo05:47 • 6828 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом06:01 • 12168 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 58807 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 63106 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 53062 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 56718 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 57486 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Кирилл Буданов
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 31546 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 30769 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 29731 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 29504 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29796 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Бильд
Нефть марки Brent

День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для Украины

Киев • УНН

 • 100 просмотра

Он заверил, что Украина усиливает механизмы защиты прав человека и противодействия дискриминации, однако проблема несправедливого отношения к гражданам остается актуальной.

День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для Украины

1 марта в мире отмечают День "Ноль дискриминации" как напоминание, что каждый человек имеет право на равное отношение независимо от пола, возраста, этнического происхождения, религии или других признаков. Об этом написал в своем официальном Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подробности

По его словам, Украина движется по пути противодействия дискриминации, усиливая правовые механизмы защиты прав человека.

Принцип равенства закреплен в Конституции Украины, а специальные законы формируют базу для противодействия дискриминации в различных сферах жизни.

Лубинец также отметил, что по критерию "равное отношение и отсутствие дискриминации" Украина занимает 35 место среди 142 стран во Всемирном индексе верховенства права.

В то же время, по словам омбудсмена, вызовы остаются: ежегодно сотни людей в Украине сталкиваются с несправедливым отношением. Он призвал ознакомиться с ключевыми фактами о борьбе с неравенством в Украине, которые представлены в инфографике.

Напомним

Несколькими днями ранее Верховная Рада приняла законопроект №13037, совершенствующий механизмы обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. Документ обязывает военнослужащих уважать достоинство и честь, а командиров - расследовать случаи дискриминации и насилия.

Александра Василенко

ОбществоПолитикаНовости Мира
Мобилизация
Верховная Рада
Украина