День "Нулевой дискриминации" - Лубинец назвал ключевые вызовы для Украины

1 марта в мире отмечают День "Ноль дискриминации" как напоминание, что каждый человек имеет право на равное отношение независимо от пола, возраста, этнического происхождения, религии или других признаков. Об этом написал в своем официальном Telegram-канале Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Подробности

По его словам, Украина движется по пути противодействия дискриминации, усиливая правовые механизмы защиты прав человека.

Принцип равенства закреплен в Конституции Украины, а специальные законы формируют базу для противодействия дискриминации в различных сферах жизни.

Лубинец также отметил, что по критерию "равное отношение и отсутствие дискриминации" Украина занимает 35 место среди 142 стран во Всемирном индексе верховенства права.

В то же время, по словам омбудсмена, вызовы остаются: ежегодно сотни людей в Украине сталкиваются с несправедливым отношением. Он призвал ознакомиться с ключевыми фактами о борьбе с неравенством в Украине, которые представлены в инфографике.

Напомним

Несколькими днями ранее Верховная Рада приняла законопроект №13037, совершенствующий механизмы обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия дискриминации и сексуальным домогательствам. Документ обязывает военнослужащих уважать достоинство и честь, а командиров - расследовать случаи дискриминации и насилия.