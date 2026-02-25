$43.260.03
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
12:46 • 3494 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
12:28 • 7246 перегляди
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 14456 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 16660 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 21851 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 20001 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 18303 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 22461 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 28871 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
Протидія дискримінації та сексуальним домаганням в армії - Рада ухвалила закон

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №13037, що вдосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням. Документ зобов'язує військовослужбовців поважати гідність та честь, а командирів – розслідувати випадки дискримінації та насильства.

Протидія дискримінації та сексуальним домаганням в армії - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який вдосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, а також запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням. Зокрема, документ зобов’язує кожного військовослужбовця поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини, а командирів зобов’язує призначати розслідування у разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства. Про це передає УНН з посиланням на законопроєкт №13037.

Деталі

Закон прийнято

- йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до проєкту закону, у Дисциплінарному статуті ЗСУ передбачається встановити, що військова дисципліна досягається, зокрема, шляхом "забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, виховання культури ґендерної рівності та нетерпимості щодо будь-яких проявів дискримінації, в тому числіза ознакою статі, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням та правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості у військовому колективі".

Передбачається встановити, що військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця "додержуватися норм законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також запобігання і протидії дискримінації" та "поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини".

Також передбачається, що обов’язок кожного військового "не допускати самому і стримувати інших від негідних дій, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла тощо), у тому числі пов’язаних із дискримінацією за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, а також запобігати вчиненню насильства за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості у військовому колектив".

Документ також закріплює обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Військовослужбовець, який повідомив про такі факти, не може бути покараний, звільнений чи підданий будь-яким негативним заходам впливу у зв’язку з таким повідомленням.

Кожен військовослужбовець, який безпосередньо або опосередковано дізнався про факти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, зобов’язаний повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Нагадаємо

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких - жінки.

Павло Башинський

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика