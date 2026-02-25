Протидія дискримінації та сексуальним домаганням в армії - Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який вдосконалює механізми забезпечення військової дисципліни, а також запобігання та протидії дискримінації й сексуальним домаганням. Зокрема, документ зобов’язує кожного військовослужбовця поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини, а командирів зобов’язує призначати розслідування у разі виявлення випадків дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань або насильства. Про це передає УНН з посиланням на законопроєкт №13037.

Деталі

Закон прийнято - йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до проєкту закону, у Дисциплінарному статуті ЗСУ передбачається встановити, що військова дисципліна досягається, зокрема, шляхом "забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, виховання культури ґендерної рівності та нетерпимості щодо будь-яких проявів дискримінації, в тому числіза ознакою статі, запобігання та протидії насильству за ознакою статі, сексуальним домаганням та правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості у військовому колективі".

Передбачається встановити, що військова дисципліна зобов’язує кожного військовослужбовця "додержуватися норм законодавства з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а також запобігання і протидії дискримінації" та "поводитися з гідністю й честю, поважати честь і гідність кожної людини".

Також передбачається, що обов’язок кожного військового "не допускати самому і стримувати інших від негідних дій, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла тощо), у тому числі пов’язаних із дискримінацією за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, а також запобігати вчиненню насильства за ознакою статі, сексуальним домаганням, правопорушенням проти статевої свободи та статевої недоторканості у військовому колектив".

Документ також закріплює обов’язок командирів негайно реагувати на правопорушення проти статевої статевої свободи та статевої недоторканості. Зокрема, зобовʼязує командира вживати заходів щодо затримання підлеглого при вчиненні або здійсненні ним замаху на вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Військовослужбовець, який повідомив про такі факти, не може бути покараний, звільнений чи підданий будь-яким негативним заходам впливу у зв’язку з таким повідомленням.

Кожен військовослужбовець, який безпосередньо або опосередковано дізнався про факти дискримінації, сексуальних домагань чи насильства за ознакою статі, зобов’язаний повідомити про це відповідний підрозділ або радника з гендерних питань.

Нагадаємо

З початку роботи центрів рекрутингу української армії 36 760 громадян отримали консультації щодо вступу на військову службу. 8 053 з них вже стали кандидатами до Сил оборони, 20% з яких - жінки.