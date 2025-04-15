Самохідна гаубиця CAESAR

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив
12:27 • 14866 перегляди

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

12:21 • 16023 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

Ексклюзив
12:10 • 13250 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 34768 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 164527 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 141163 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 143867 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 136628 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 136766 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196837 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
5м/с
28%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 51998 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 65864 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

15 квітня, 06:00 • 71786 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 65632 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 44850 перегляди
Публікації

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають
Ексклюзив

12:27 • 14861 перегляди

В угідді, де вбили собаку з пістолета, раніше відпочивав Ситник, а його власник балотувався в депутати

12:21 • 16011 перегляди

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 21863 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 31102 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 67065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 11554 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 15654 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 17320 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 112838 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 114279 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Продукти

Самохідна гаубиця CAESAR

Новини по темi

Завод боєприпасів Rheinmetall у Литві розпочне роботу до середини 2026 року

Німецький концерн Rheinmetall запустить виробництво 155-мм артилерійських снарядів у Литві до середини 2026 року. Інвестиції складуть 180 млн євро, буде створено 150 робочих місць.

Новини Світу • 29 листопада, 13:32 • 15556 перегляди

Українські військові завершили навчання у Франції та отримали сучасну техніку

Понад 2000 військових бригади "Анна Київська" завершили двомісячне навчання у Франції. Бригада отримала повне оснащення, включаючи танки AMX 10, САУ Caesar та іншу техніку.

Війна • 16 листопада, 02:21 • 59820 перегляди

Португалія підписала угоду з Францією про придбання гармат Caesar до 2034 року

Португалія підписала угоду з Францією на придбання до 36 гармат Caesar до 2034 року для оновлення армії. Caesar - це мобільна артилерійська система, здатна випускати 6 снарядів на відстань 40 км менш ніж за хвилину.

Новини Світу • 29 жовтня, 15:58 • 17590 перегляди

Умєров обговорив з міністром оборони Франції спільне виробництво озброєння та боєприпасів

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.

Війна • 9 жовтня, 17:28 • 18488 перегляди

Франція передасть Україні 12 гармат CAESAR

Міністр оборони Франції повідомив про підписання контракту на постачання 12 самохідних артилерійських установок Caesar для України. Контракт підписано під час промислового форуму в Києві, фінансування здійснюватиме Україна.

Політика • 4 жовтня, 08:22 • 13483 перегляди

Концерн KNDS відкрив дочірню компанію в Україні: планують ремонтувати техніку ЗСУ і виготовлення боєприпасів

KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.

Війна • 1 жовтня, 13:50 • 16180 перегляди

Реактивні системи, гаубиці, міномети: у Міноборони кодифікували майже 40 зразків артилерійського озброєння

Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію у військах оборони майже 40 видів артилерійського озброєння, включаючи ракетні комплекси, гаубиці та міномети, причому з початку 2024 року було схвалено понад 10 з них, як іноземного, так і вітчизняного виробництва.

Війна • 20 червня, 14:05 • 21903 перегляди

Очільник партії Ле Пен підтримав озброєння України, але сказав "ні французьким військам"

Жордан Барделла, президент французької партії "Національне об'єднання", виступає за надання Україні боєприпасів та обладнання для самооборони, але проти відправки обладнання, яке може спровокувати більш широку війну, або розгортання французьких військ в Україні.

Війна • 19 червня, 13:50 • 29182 перегляди

Вірменія домовилась з Францією про купівлю САУ Caesar

Вірменія планує придбати французькі самохідні артилерійські системи CAESAR, зміцнюючи свої оборонні відносини з Францією.

Новини Світу • 18 червня, 08:18 • 20131 перегляди

Угода з KNDS надасть першу в Україні ліцензію на виробництво 155-мм снарядів - Мінстратегпром

Франко-німецький оборонний гігант KNDS підписав угоди з українським виробником, надавши першу в Україні ліцензію на виробництво 155-мм снарядів і передбачивши відкриття центру з технічного обслуговування гармат Caesar, де запасні частини будуть друкуватися на 3D-принтері з металу.

Війна • 8 червня, 09:17 • 21014 перегляди

Франція найближчими днями розпочне навчання українських пілотів на винищувачах Mirage 2000-5

Франція В найближчі дні почне навчання українських пілотів-винищувачів і механіків на винищувачі Mirage 2000-5, а також направить близько 20 технічних експертів, щоб допомогти Україні інтегруватися в стандарти Європейського Союзу.

Війна • 8 червня, 01:18 • 105139 перегляди

Оборонні потреби України та нарощування виробництва: Зеленський зустрівся з представниками французького ОПК

Зеленський зустрівся з представниками французьких оборонних компаній, підписавши Угоди про створення в Україні Центру обслуговування і ремонту обладнання NDS France/Nexter і використання 3D-друку для виготовлення запасних частин.

Війна • 7 червня, 14:55 • 43521 перегляди

Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS

Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.

Війна • 7 червня, 11:36 • 22860 перегляди

Естонія придбає 18 САУ Caesar

Естонія планує придбати 18 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar і побудувати новий корабель для свого флоту орієнтовною вартістю 30-40 мільйонів євро.

Новини Світу • 2 квітня, 08:20 • 22692 перегляди

Безпекова угода з Францією знаходиться на фінальній стадії та допоможе вийти на амбітний рівень - Зеленський

Україна і Франція завершують роботу над угодою про безпеку, договір обговорювався під час телефонної розмови президентів Зеленського та Макрона.

Політика • 10 лютого, 18:27 • 41138 перегляди

Зеленський і Макрон обговорили підготовку угоди про безпеку між Україною та Францією

Зеленський і Макрон обговорили підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України та подякували Франції за створення артилерійської коаліції для надання Україні артилерійських систем та боєприпасів.

Політика • 10 лютого, 15:11 • 34569 перегляди

"Розрахунок путіна не спрацює": канцлер ФРН Шольц на зустрічі з прем’єр-міністром Франції наголосив про підтримку України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час зустрічі в Берліні наголосили на подальшій підтримці України проти російської агресії.

Війна • 6 лютого, 11:27 • 29713 перегляди

Україна очікує отримати винищувачі F-16 та ракети дальністю до 500 км - Наєв

Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.

Війна • 5 лютого, 11:50 • 37294 перегляди

Україна та Канада провели переговори щодо угоди про гарантії безпеки

Очільниця делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади наголосила на непохитності та готовності Канади стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії.

Політика • 29 січня, 16:45 • 52959 перегляди