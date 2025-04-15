Самохідна гаубиця CAESAR

Німецький концерн Rheinmetall запустить виробництво 155-мм артилерійських снарядів у Литві до середини 2026 року. Інвестиції складуть 180 млн євро, буде створено 150 робочих місць.
Понад 2000 військових бригади "Анна Київська" завершили двомісячне навчання у Франції. Бригада отримала повне оснащення, включаючи танки AMX 10, САУ Caesar та іншу техніку.
Португалія підписала угоду з Францією на придбання до 36 гармат Caesar до 2034 року для оновлення армії. Caesar - це мобільна артилерійська система, здатна випускати 6 снарядів на відстань 40 км менш ніж за хвилину.
Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся з французьким колегою Себастьяном Лекорню. Обговорили тренування українських військових, постачання техніки та озброєння, а також виробництво зброї та боєприпасів.
Міністр оборони Франції повідомив про підписання контракту на постачання 12 самохідних артилерійських установок Caesar для України. Контракт підписано під час промислового форуму в Києві, фінансування здійснюватиме Україна.
KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.
Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило експлуатацію у військах оборони майже 40 видів артилерійського озброєння, включаючи ракетні комплекси, гаубиці та міномети, причому з початку 2024 року було схвалено понад 10 з них, як іноземного, так і вітчизняного виробництва.
Жордан Барделла, президент французької партії "Національне об'єднання", виступає за надання Україні боєприпасів та обладнання для самооборони, але проти відправки обладнання, яке може спровокувати більш широку війну, або розгортання французьких військ в Україні.
Вірменія планує придбати французькі самохідні артилерійські системи CAESAR, зміцнюючи свої оборонні відносини з Францією.
Франко-німецький оборонний гігант KNDS підписав угоди з українським виробником, надавши першу в Україні ліцензію на виробництво 155-мм снарядів і передбачивши відкриття центру з технічного обслуговування гармат Caesar, де запасні частини будуть друкуватися на 3D-принтері з металу.
Франція В найближчі дні почне навчання українських пілотів-винищувачів і механіків на винищувачі Mirage 2000-5, а також направить близько 20 технічних експертів, щоб допомогти Україні інтегруватися в стандарти Європейського Союзу.
Зеленський зустрівся з представниками французьких оборонних компаній, підписавши Угоди про створення в Україні Центру обслуговування і ремонту обладнання NDS France/Nexter і використання 3D-друку для виготовлення запасних частин.
Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.
Естонія планує придбати 18 французьких 155-мм самохідних артилерійських установок Caesar і побудувати новий корабель для свого флоту орієнтовною вартістю 30-40 мільйонів євро.
Україна і Франція завершують роботу над угодою про безпеку, договір обговорювався під час телефонної розмови президентів Зеленського та Макрона.
Зеленський і Макрон обговорили підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України та подякували Франції за створення артилерійської коаліції для надання Україні артилерійських систем та боєприпасів.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час зустрічі в Берліні наголосили на подальшій підтримці України проти російської агресії.
Україна очікує отримати у наступних пакетах військової допомоги авіацію та далекобійне озброєння з радіусом у понад 300 кілометрів.
Очільниця делегації канадської сторони політичний директор МЗС Канади наголосила на непохитності та готовності Канади стояти пліч-о-пліч з Україною до подолання російської агресії.