Самохідна гаубиця CAESAR

Зеленський і Макрон обговорили підготовку угоди про безпеку між Україною та Францією

Зеленський і Макрон обговорили підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки для України та подякували Франції за створення артилерійської коаліції для надання Україні артилерійських систем та боєприпасів.