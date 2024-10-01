Концерн KNDS відкрив дочірню компанію в Україні: планують ремонтувати техніку ЗСУ і виготовлення боєприпасів
Київ • УНН
KNDS відкрила дочірнє підприємство в Києві, яке під назвою ТОВ «KNDS Ukraine» підтримуватиме співпрацю між українськими державними установами, українською оборонною промисловістю та KNDS.
Французько-німецький виробник озброєнь KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) відкрив дочірнє підприємство в Україні. Про це пише УНН з посиланням на пресреліз компанії.
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Зазначається, що KNDS відкрила в Києві дочірню компанію KNDS Ukraine LLC, яка підтримуватиме співпрацю з державними установами України та українськими оборонно-промисловими компаніями.
Маючи майже 800 систем, розгорнутих на фронті або за контрактом, а також великі поставки боєприпасів, франко-німецька оборонна група KNDS є найважливішим промисловим партнером Збройних сил України
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Серед іншого, компанія допоможе українській промисловості ефективніше здійснювати технічне обслуговування, ремонт та капітальний ремонт озброєння виробництва компанії. Мова йде, зокрема, про танки Leopard 1 і Leopard 2, артилерійські установки CAESAR та PzH 2000, броньовані машини AMX 10RC.
Крім того, KNDS та українська промисловість також мають намір спільно виробляти 155-мм артилерійські боєприпаси та запчастини до них в Україні.
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