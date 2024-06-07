Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS
Київ • УНН
Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.
Президент України Володимир зеленський під час візиту до Франції підписав угоду зі збройовим концерном KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) про створення дочірнього підприємства в Україні. Про це пише BFM TV, передає УНН.
Деталі
У п'ятницю, 7 червня, франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє гармати Caesar домовився з українським президентом про відкриття дочірнього підприємства в Україні.
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Компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси для потреб Сил оборони України. Зокрема, очікується, що в Україні, KNDS виготовлятиме запчастини і боєприпасів для гармат Caesar і танків AMX10RC, які Франція постачала Києву. Разом з тим, підприємство може виробляти запчастини до німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і основних бойових танків Leopoard 2.
Таким чином філія KNDS в Україні допоможе забезпечити оперативний ремонт вже поставленої військової техніки виробництва Франції та Німеччини.
Доповнення
У березні, цього року, Німеччина та Франція досягли угоди, що дозволить французько-німецькому виробнику танків KNDS створити місцеву філію в Україні для виробництва запчастин та навчання місцевих працівників.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів.