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Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS

Зеленський підписав угоду про створення в Україні філії оборонної компанії KNDS

Київ • УНН

 • 22858 перегляди

Франко-німецький збройовий концерн KINDS домовився з президентом України Зеленським про відкриття в Україні дочірнього підприємства з виробництва військової техніки, запасних частин і боєприпасів для українських сил оборони.

Президент України Володимир зеленський під час візиту до Франції підписав угоду зі збройовим концерном KNDS (KMW+Nexter Defense Systems) про створення дочірнього підприємства в Україні. Про це пише BFM TV, передає УНН.

Деталі

У п'ятницю, 7 червня, франко-німецький збройовий концерн KNDS, який, зокрема, виробляє гармати Caesar домовився з українським президентом про відкриття дочірнього підприємства в Україні.

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Компанія вироблятиме військову техніку та боєприпаси для потреб Сил оборони України. Зокрема, очікується, що в Україні, KNDS виготовлятиме запчастини і боєприпасів для гармат Caesar і танків AMX10RC, які Франція постачала Києву. Разом з тим, підприємство може виробляти запчастини до німецьких самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 і основних бойових танків Leopoard 2.

Таким чином філія KNDS в Україні допоможе забезпечити оперативний ремонт вже поставленої військової техніки виробництва Франції та Німеччини.

Доповнення

У березні, цього року, Німеччина та Франція досягли угоди, що дозволить французько-німецькому виробнику танків KNDS створити місцеву філію в Україні для виробництва запчастин та навчання місцевих працівників.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж збирається постачати в Україну літаки Mirage 2000-5 і запропонує навчити пілотів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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