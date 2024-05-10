Канадська компанія Roshel планує локалізувати виробництво в Україні
Київ • УНН
Канадська компанія Roshel, виробник бронетехніки, що постачається в Україну, планує запустити виробництво бронеавтомобілів в Україні, працевлаштувавши понад 200 українських біженців у Канаді, які прагнуть повернутися і зробити свій внесок у місцеву економіку.
Канадська компанія Roshel, яка виготовляє бронеавтомобілі, які в тому числі і поставляють Україні, планує розгорнути виробництво бронетехніки на території нашої країни. Наразі в Україні є кілька майстерень, які здійснюють ремонт і обслуговування автомобілів. Про це в інтерв’ю Defense Archives розповів генеральний директор компанії Роман Шимонов, передає УНН.
Деталі
У нас вже є кілька майстерень по всій Україні, які здійснюють ремонт і обслуговування наших автомобілів. Окрім цього, ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні. У Roshel працює понад 200 біженців з України тут, у Канаді, які отримали унікальний досвід. Багато з них прагнуть повернутися в Україну і продовжити виробництво нашої продукції у своїй країні, роблячи внесок у місцеву економіку та посилюючи нашу присутність там
Він додав, що канадський виробник вже надав Україні понад 1 тис. бронеавтомобілів.
Нагадаємо
Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів про характеристики бронетранспортера Senator, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel.