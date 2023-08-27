Senator: у Military Media Center розповіли, на що здатний бронетранспортер

ukru
29 березня, 17:57 • 272693 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 363391 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301995 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 337055 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 302005 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220532 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205196 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164713 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535850 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175515 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 84028 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51429 перегляди
Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

Зеленський подав декларацію: на скільки зросли доходи родини Президента за рік

30 березня, 15:54 • 50777 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53996 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 57010 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 393027 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535850 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569314 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566342 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466192 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205297 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 363391 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175320 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166213 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137110 перегляди
Актуальне
Senator: у Military Media Center розповіли, на що здатний бронетранспортер

Senator: у Military Media Center розповіли, на що здатний бронетранспортер

Київ • УНН

 • 491593 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Медійний майданчик Сил оборони Military Media Center розповів про характеристики бронетранспортера Senator, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Senator - канадський легкий бронетранспортер 4x4, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel. Бронемашина призначена для перевезення особового складу, евакуації поранених, вогневої підтримки. Senator APC надійшли у розпорядження Сил оборони з навесні 2022 року їх закупка фінансувалась учасниками групи «Рамштайн», в тому числі Канади. В січні цього року Міноборони Канади повідомило, що профінансує закупку для України додатково 200 одиниць цих бронемашин.

Захист

Базова версія бронемашини забезпечує екіпажу балістичний захист від стрілецької зброї калібру до 12,7-мм, а також від вибуху двох ручних гранат DM51 або їх еквівалент. У новій версії машини Senator MRAP, яка була розроблена з урахуванням досвіду російсько-української війни, реалізована технологія v-hull, завдяки якій БТР витримує вибух мін в еквіваленті 6 кг.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Озброєння

На машинах обладнаних бойовим люком/туреллю можуть встановлюватись кулемети калібром 7,62 або 12,7 мм або 40-мм автоматичний гранатомет. Бійниці дозволяють особовому складу вести вогонь з середини. На нову версію MRAP може встановлюватися дистанційний бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

Мобільність

Автомобіль створений на базі важкого пікапа Ford F-550 / F600 і може перевозити до 10 людей. 6,7-літровий дизельний двигун Ford TD V8 з турбонаддувом потужністю 400 к.с. забезпечує ефективні можливості на бездоріжжі. Невелика бойова маса до 8 тонн дозволяє бронеавтомобілю розвивати максимальну швидкість до 110 км/г.

Українські воїни неодноразово відмічали відмінні маневрові й безпекові характеристики бронемашин Senator.

Відомі випадки коли машина рятувала екіпаж від уламків ракет БМ-21 "Град". Поруч з українськими розробками в цьому класі «Козак-5» та «Козак-7», машини Senator значно посилюють можливості Сил оборони.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рєзніков показав канадські бронемашини Senator, які надійшли в Україну

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.35
Bitcoin
$81,616.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,114.20
Ethereum
$1,786.66