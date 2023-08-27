Senator: у Military Media Center розповіли, на що здатний бронетранспортер

Деталі

Як повідомляється, Senator - канадський легкий бронетранспортер 4x4, що з 2019 року виготовляється компанією Roshel. Бронемашина призначена для перевезення особового складу, евакуації поранених, вогневої підтримки. Senator APC надійшли у розпорядження Сил оборони з навесні 2022 року їх закупка фінансувалась учасниками групи «Рамштайн», в тому числі Канади. В січні цього року Міноборони Канади повідомило, що профінансує закупку для України додатково 200 одиниць цих бронемашин.

Захист

Базова версія бронемашини забезпечує екіпажу балістичний захист від стрілецької зброї калібру до 12,7-мм, а також від вибуху двох ручних гранат DM51 або їх еквівалент. У новій версії машини Senator MRAP, яка була розроблена з урахуванням досвіду російсько-української війни, реалізована технологія v-hull, завдяки якій БТР витримує вибух мін в еквіваленті 6 кг.

Автомобіль обладнаний системою захисту від зброї масового ураження, яка може фільтрувати хімічні, біологічні та радіоактивні речовини, генеруючи чисте повітря всередині герметичної кабіни.

Озброєння

На машинах обладнаних бойовим люком/туреллю можуть встановлюватись кулемети калібром 7,62 або 12,7 мм або 40-мм автоматичний гранатомет. Бійниці дозволяють особовому складу вести вогонь з середини. На нову версію MRAP може встановлюватися дистанційний бойовий модуль з великокаліберним кулеметом.

Мобільність

Автомобіль створений на базі важкого пікапа Ford F-550 / F600 і може перевозити до 10 людей. 6,7-літровий дизельний двигун Ford TD V8 з турбонаддувом потужністю 400 к.с. забезпечує ефективні можливості на бездоріжжі. Невелика бойова маса до 8 тонн дозволяє бронеавтомобілю розвивати максимальну швидкість до 110 км/г.

Українські воїни неодноразово відмічали відмінні маневрові й безпекові характеристики бронемашин Senator.

Відомі випадки коли машина рятувала екіпаж від уламків ракет БМ-21 "Град". Поруч з українськими розробками в цьому класі «Козак-5» та «Козак-7», машини Senator значно посилюють можливості Сил оборони.

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