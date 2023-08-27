Senator: в Military Media Center рассказали, на что способен бронетранспортер

ukru
19:26 • 29013 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 83259 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 103183 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103757 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 96754 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87951 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108788 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130928 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168536 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199808 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103759 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102482 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 47130 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 21644 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 26394 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168538 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199810 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 142110 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148709 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 47130 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102482 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119900 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155637 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162556 просмотра
Актуальное
Senator: в Military Media Center рассказали, на что способен бронетранспортер

Senator: в Military Media Center рассказали, на что способен бронетранспортер

Киев • УНН

 • 491592 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Медийная площадка Сил обороны Military Media Center рассказала о характеристиках бронетранспортера Senator, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, Senator - канадский легкий бронетранспортер 4x4, который с 2019 года производится компанией Roshel. Бронемашина предназначена для перевозки личного состава, эвакуации раненых, огневой поддержки. Senator APC поступили в распоряжение Сил обороны с весны 2022 года, их закупка финансировалась участниками группы «Рамштайн», в том числе Канады. В январе этого года Минобороны Канады сообщило, что профинансирует закупку для Украины дополнительно 200 единиц этих бронемашин.

Защита

Базовая версия бронемашины обеспечивает экипажу баллистическую защиту от стрелкового оружия калибра до 12,7-мм, а также от взрыва двух ручных гранат DM51 или их эквивалент. В новой версии машины Senator MRAP, которая была разработана с учетом опыта российско-украинской войны, реализована технология v-hull, благодаря которой БТР выдерживает взрыв мин в эквиваленте 6 кг.

Автомобиль оборудован системой защиты от оружия массового поражения, которая может фильтровать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

Вооружение

На машинах оборудованных боевым люком/тюрелью могут устанавливаться пулеметы калибром 7,62 или 12,7 мм или 40-мм автоматический гранатомет. Бойницы позволяют личному составу вести огонь изнутри. На новую версию MRAP может устанавливаться дистанционный боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Мобильность

Автомобиль создан на базе тяжелого пикапа Ford F-550 / F600 и может перевозить до 10 человек. 6,7-литровый дизельный двигатель Ford TD V8 с турбонаддувом мощностью 400 л.с. обеспечивает эффективные возможности на бездорожье. Небольшая боевая масса до 8 тонн позволяет бронеавтомобилю развивать максимальную скорость до 110 км/ч.

Украинские воины неоднократно отмечали отличные маневровые и безопасностные характеристики бронемашин Senator.

Известны случаи, когда машина спасала экипаж от обломков ракет БМ-21 "Град". Рядом с украинскими разработками в этом классе «Козак-5» и «Козак-7», машины Senator значительно усиливают возможности Сил обороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников показал канадские бронемашины Senator, которые поступили в Украину

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы