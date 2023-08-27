Senator: в Military Media Center рассказали, на что способен бронетранспортер

Детали

Как сообщается, Senator - канадский легкий бронетранспортер 4x4, который с 2019 года производится компанией Roshel. Бронемашина предназначена для перевозки личного состава, эвакуации раненых, огневой поддержки. Senator APC поступили в распоряжение Сил обороны с весны 2022 года, их закупка финансировалась участниками группы «Рамштайн», в том числе Канады. В январе этого года Минобороны Канады сообщило, что профинансирует закупку для Украины дополнительно 200 единиц этих бронемашин.

Защита

Базовая версия бронемашины обеспечивает экипажу баллистическую защиту от стрелкового оружия калибра до 12,7-мм, а также от взрыва двух ручных гранат DM51 или их эквивалент. В новой версии машины Senator MRAP, которая была разработана с учетом опыта российско-украинской войны, реализована технология v-hull, благодаря которой БТР выдерживает взрыв мин в эквиваленте 6 кг.

Автомобиль оборудован системой защиты от оружия массового поражения, которая может фильтровать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

Вооружение

На машинах оборудованных боевым люком/тюрелью могут устанавливаться пулеметы калибром 7,62 или 12,7 мм или 40-мм автоматический гранатомет. Бойницы позволяют личному составу вести огонь изнутри. На новую версию MRAP может устанавливаться дистанционный боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Мобильность

Автомобиль создан на базе тяжелого пикапа Ford F-550 / F600 и может перевозить до 10 человек. 6,7-литровый дизельный двигатель Ford TD V8 с турбонаддувом мощностью 400 л.с. обеспечивает эффективные возможности на бездорожье. Небольшая боевая масса до 8 тонн позволяет бронеавтомобилю развивать максимальную скорость до 110 км/ч.

Украинские воины неоднократно отмечали отличные маневровые и безопасностные характеристики бронемашин Senator.

Известны случаи, когда машина спасала экипаж от обломков ракет БМ-21 "Град". Рядом с украинскими разработками в этом классе «Козак-5» и «Козак-7», машины Senator значительно усиливают возможности Сил обороны.

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