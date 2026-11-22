Украина хочет ускорить получение истребителей Gripen для борьбы с российскими КАБами и реактивными дронами
Киев • УНН
Украина обсуждает со Швецией ускорение поставок Gripen и вооружения для них. Киев рассчитывает, в частности, на ракеты Meteor для противодействия российской авиации.
Украина ведет переговоры со Швецией об ускорении поставок истребителей Gripen и вооружения к ним. Эти самолеты должны усилить защиту украинского неба, в частности помочь противостоять российской авиации, которая запускает управляемые авиабомбы, а также реактивным беспилотникам. Об этом сообщило Министерство обороны Украины по итогам встречи министра Евгения Хмары с главнокомандующим Вооруженными силами Швеции генералом Михаэлем Классоном, пишет УНН.
Детали
Во время переговоров стороны подробно обсудили следующие шаги по передаче шведских истребителей Украине и возможность ускорения их поставок.
Особое внимание уделили вооружению, которое Украина должна получить вместе с самолетами.
Украина рассчитывает на ракеты Meteor для Gripen
По словам Хмары, одним из главных приоритетов является получение ракет класса «воздух – воздух» Meteor, которые позволят украинским пилотам противостоять российской авиации, в частности носителям управляемых авиабомб.
Также стороны обсудили поставки боеприпасов к авиационным пушкам.
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Министр подчеркнул, что Украине важно получать самолеты и необходимое для их боевого применения вооружение одновременно.
Отдельно представители двух стран рассмотрели ситуацию с безопасностью в Балтийском море и актуальные потребности украинской армии.
Хмара отметил, что более 90% потерь российские войска несут в результате ударов беспилотников, поэтому поддержка партнеров должна прежде всего охватывать различные типы дронов и средства противовоздушной обороны.
Украина также предложила Швеции расширить обмен опытом применения вооружения и углубить сотрудничество между оборонными предприятиями двух стран.
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