Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны дополнительные F-16 для более эффективной защиты неба, а также призвал партнеров выполнить обязательства, взятые на саммите НАТО в Анкаре, по выделению Киеву 8 млрд евро. Об этом Зеленский заявил перед заседанием "Рамштайн", передает УНН.

Наши F-16. Вы знаете, что F-16 — это мощный истребитель, но он также требует очень большого объема обслуживания. Он вынужден проводить много времени на земле для ремонта и подготовки к новым полетам. А это означает, что те F-16, которые у нас есть сейчас, — те, что сбивают российские "шахеды" и ракеты, — проводят много времени в ремонте вместо того, чтобы летать. Поэтому нам нужно больше истребителей, больше F-16. Давайте работать вместе, чтобы это произошло — сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина упорно работает над тем, чтобы самолеты Gripen как можно скорее поднялись в украинское небо, а также работает "над тем днем, когда когда Украина сможет также покупать и летать на истребителях Rafale".

Также Президент подчеркнул необходимость выполнить декларацию Анкарского саммита, которая предусматривает дополнительные 8 млрд евро для Украины в этом году, что помогло бы закрыть дефицит военного бюджета на этот год.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместе с командой дипломатов и переговорщиков определили приоритеты на следующую встречу в Берлине на этой неделе — с европейскими и американскими партнерами — и форматы с россиянами.