Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових F-16 для ефективнішого захисту неба, а також закликав партнерів виконати зобов'язання, взяті на саміті НАТО в Анкарі щодо виділення Києву 8 млрд євро. Про це Зеленський заявив перед засіданням "Рамштайн", передає УНН.

Наші F-16. Ви знаєте, що F-16 - це потужний винищувач, але він також потребує дуже багато обслуговування. Він змушений витрачати багато часу на землі для ремонту та підготовки до нових польотів. А це означає, що ті F-16, які ми маємо зараз - ті, що збивають російські "шахеди" та ракети - проводять багато часу в ремонтах замість того, щоб літати. Тож нам потрібно більше винищувачів, більше F-16. Давайте працювати разом, щоб це сталося - сказав Зеленський.

Він додав, що Україна наполегливо працює над тим, щоб літаки Gripen якнайшвидше злетіли в українському небі, а також працює "над тим днем, коли коли Україна зможе також купувати та літати на винищувачах Rafale".

Також Президент наголосив на необхідності виконати декларацію Анкарського саміту, яка передбачає додаткові 8 млрд євро для України цього року, що допомогло б закрити прогалину у військовому бюджеті на цей рік.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із командою дипломатів та переговірників визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами.