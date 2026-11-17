Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із командою дипломатів та переговірників визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами, передає УНН.

Сьогодні разом з нашою дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ, учасниками перемовин визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами

За його словами, важливо, що Америка погодила з москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО.

Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовилися з Америкою