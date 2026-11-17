Україна визначила пріоритети на наступну зустріч у Берліні із США та ЄС, а також з форматів з рф - Зеленський
Київ • УНН
Україна узгодила пріоритети переговорів із європейськими та американськими партнерами в Берліні. Обговорять завершення війни, безпеку й відновлення.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що разом із командою дипломатів та переговірників визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами, передає УНН.
Сьогодні разом з нашою дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ, учасниками перемовин визначили пріоритети на наступну зустріч у Берліні цього тижня – з європейськими та американськими партнерами – і форматів з росіянами
За його словами, важливо, що Америка погодила з москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО.
Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовилися з Америкою
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Також, за словами Зеленського, визначили порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення цієї війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку.
Затвердив завдання команді на наступні тижні
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Як повідомив Президент України 16 листопада відбулась ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Наступна зустріч буде в Берліні в рамках Коаліції охочих, де будуть напрацьовані конкретні спільні кроки в перемовному процесі.