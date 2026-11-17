Україна передасть Американській стороні наші пропозиції щодо обміну, крім того - обговорили параметри звільнення цивільних заручників. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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Зеленський заявив про підготовку обміну військовополонених.

Україна передасть Американській стороні наші пропозиції щодо обміну, каналами розвідки вже комунікуємо. Україна готова забезпечити результат уже найближчими тижнями. Строки реалізації цієї домовленості залежать від темпу російської сторони і комунікації Американської команди з ними - зазначив Президент.

Крім того, за його словами, разом з дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, Головнокомандувачем ЗСУ, учасниками перемовин обговорили й параметри звільнення цивільних заручників, які досі утримуються в росії. Деякі з них – ще з часу до повномасштабної війни.

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