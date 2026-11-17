Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, кроме того — обсудили параметры освобождения гражданских заложников. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

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Зеленский заявил о подготовке обмена военнопленными.

Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, по каналам разведки уже коммуницируем. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и коммуникации американской команды с ними — отметил Президент.

Кроме того, по его словам, вместе с дипломатической командой Украины, руководителями разведки и СБУ, Главнокомандующим ВСУ, участниками переговоров обсудили также параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор удерживаются в России. Некоторые из них — еще со времени до полномасштабной войны.

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