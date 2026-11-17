Украина передаст США предложения по обмену пленными с рф, по каналам разведки уже ведётся коммуникация — Зеленский
Киев • УНН
Украина передаст США предложения по обмену военнопленными. Также обсудили освобождение гражданских заложников, которых удерживает Россия.
Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, кроме того — обсудили параметры освобождения гражданских заложников. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский заявил о подготовке обмена военнопленными.
Украина передаст американской стороне наши предложения по обмену, по каналам разведки уже коммуницируем. Украина готова обеспечить результат уже в ближайшие недели. Сроки реализации этой договоренности зависят от темпа российской стороны и коммуникации американской команды с ними
Кроме того, по его словам, вместе с дипломатической командой Украины, руководителями разведки и СБУ, Главнокомандующим ВСУ, участниками переговоров обсудили также параметры освобождения гражданских заложников, которые до сих пор удерживаются в России. Некоторые из них — еще со времени до полномасштабной войны.
Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - Лубинец14.11.26, 15:48 • 24019 просмотров