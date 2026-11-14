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Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - Лубинец

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Украина и рф готовят масштабный обмен как минимум 1000 человек. Киев настаивает на возвращении военнопленных и гражданских лиц.

Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - Лубинец
Фото: Андрей Ходьков, корреспондент УНН

Украина и рф готовят масштабный обмен пленными - он должен охватить не менее 1000 человек. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

После появления информации о возможности обмена я сразу связался с российским омбудсменом яной лантратовой, чтобы обсудить дальнейшие механизмы его реализации. В ответ получил подтверждение, что речь идет как минимум о 1 000 людях. Вместе с тем работа должна продолжаться, чтобы эта цифра была как можно больше

 - заявил он.

Также Лубинец добавил, что с украинской стороны озвучили свое видение: среди тех, кого вернут, обязательно должны быть как военнопленные, так и незаконно задержанные украинские граждане.

Напомним

Дмитрий Лубинец заявил, что 15 часов общался с яной лантратовой во время гуманитарной миссии в Олешки. Стороны обсуждали будущие гуманитарные миссии, обмен пленными, возвращение гражданских и поиск пропавших без вести.

Евгений Устименко

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