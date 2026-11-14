Украина и рф готовят обмен пленными как минимум 1000 человек - Лубинец

Украина и рф готовят масштабный обмен пленными - он должен охватить не менее 1000 человек. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

После появления информации о возможности обмена я сразу связался с российским омбудсменом яной лантратовой, чтобы обсудить дальнейшие механизмы его реализации. В ответ получил подтверждение, что речь идет как минимум о 1 000 людях. Вместе с тем работа должна продолжаться, чтобы эта цифра была как можно больше