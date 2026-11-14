Україна та рф готують обмін полоненими щонайменше 1000 людей - Лубінець

Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

Україна та рф готують масштабний обмін полоненими - він має охопити щонайменше 1000 людей. Про це в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

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Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з російською омбудсманкою яною лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою - заявив він.

Також Лубінець додав, що з українського боку озвучили своє бачення: серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни.

Нагадаємо

Дмитро Лубінець заявив, що 15 годин спілкувався з яною лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок. Сторони обговорювали майбутні гуманітарні місії, обмін полоненими, повернення цивільних та пошук зниклих безвісти.