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Україна та рф готують обмін полоненими щонайменше 1000 людей - Лубінець

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Україна та рф готують масштабний обмін щонайменше 1000 людей. Київ наполягає на поверненні військовополонених і цивільних.

Україна та рф готують обмін полоненими щонайменше 1000 людей - Лубінець
Фото: Андрій Ходьков, кореспондент УНН

Україна та рф готують масштабний обмін полоненими - він має охопити щонайменше 1000 людей. Про це в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Після появи інформації про можливість обміну я одразу зв’язався з російською омбудсманкою яною лантратовою, щоб обговорити подальші механізми його реалізації. У відповідь отримав підтвердження, що йдеться щонайменше про 1 000 людей. Водночас робота має тривати, щоб ця цифра була якомога більшою

 - заявив він.

Також Лубінець додав, що з українського боку озвучили своє бачення: серед тих, кого повернуть, обов’язково мають бути як військовополонені, так і незаконно затримані українські цивільні громадяни.

Нагадаємо

Дмитро Лубінець заявив, що 15 годин спілкувався з яною лантратовою під час гуманітарної місії до Олешок. Сторони обговорювали майбутні гуманітарні місії, обмін полоненими, повернення цивільних та пошук зниклих безвісти.

Євген Устименко

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