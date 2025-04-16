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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко

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15 квітня, 16:03 • 28951 перегляди

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15 квітня, 15:02 • 30377 перегляди

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Аномальна весна і спекотне літо: кліматологиня розповіла, що очікувати у 2025 році

Весна 2025 року почалася з аномального тепла і дефіциту опадів. Кліматологиня Віра Балабух прогнозує спекотне літо з посиленою пожежною небезпекою та новими температурними рекордами.

Суспільство • 10:31 • 38912 перегляди

Якою буде погода в Україні на Великдень: синоптикиня озвучила прогноз

Антициклон принесе в Україну сонячну погоду.

Погода та довкілля • 09:29 • 4802 перегляди

Мінлива хмарність і невеликі дощі: які регіони України потішить погода 16 квітня

16 квітня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях прогнозуються невеликі дощі, температура вдень 16-21°.

Суспільство • 16 квітня, 03:58 • 3292 перегляди

2024 рік став найтеплішим в історії Європи - звіт C3S та ВМО

2024 рік став найтеплішим в Європі з початку спостережень, з рекордно високими температурами. Шторми та повені призвели до загибелі людей та масштабних руйнувань.

Суспільство • 15 квітня, 20:40 • 3102 перегляди

Погода в Україні на 15 квітня: очікуються весняне тепло та перемінна хмарність

У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.

Погода та довкілля • 15 квітня, 04:39 • 3894 перегляди
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На українців очікує весняний тиждень: Великдень буде теплим

В Україні очікується тепла весняна погода з невеликими дощами. На Великдень прогнозують комфортні +18-22 градуси, а на заході країни до +25.

Погода та довкілля • 14 квітня, 09:55 • 3997 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 4313 перегляди

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.

Новини Світу • 13 квітня, 14:18 • 8324 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.

Новини Світу • 13 квітня, 13:46 • 11579 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4812 перегляди

Жовтий рівень небезпеки: синоптики попереджають про заморозки в Києві та області

У ніч з 12 на 13 квітня синоптики попереджають про заморозки в Києві та області. Температура впаде до -5°C, у Києві – до 0-2°C. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Суспільство • 12 квітня, 13:40 • 7676 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Через пошкодження конфайнменту на ЧАЕС призупинено плани демонтажу нестабільних конструкцій. Радіаційний фон стабільний, триває аналіз пошкоджень спільно з ЄБРР.

Війна • 12 квітня, 10:15 • 125216 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.

Суспільство • 12 квітня, 06:41 • 10299 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

В Україні 12 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. У східних, західних і південних областях можливі дощі, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень від +7 до +13.

Погода та довкілля • 12 квітня, 04:27 • 13097 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.

УНН Lite • 11 квітня, 16:33 • 34146 перегляди

6 років "Кам'янській Січі": під час війни парк зазнав збитків на 107 млрд грн

Нацпарк "Кам'янська Січ" відзначає 6-ту річницю. Під час окупації росіяни викрали майно, директор пройшов полон. Збитки від дій росіян – понад 107 млрд грн.

Суспільство • 11 квітня, 13:26 • 8009 перегляди

Квітневі снігопади паралізували південь: Херсонщина та Миколаївщина потерпають

Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.

Київщина • 11 квітня, 12:59 • 9212 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3394 перегляди

В Україну повертається весняна погода: прогноз на Вербну неділю та Великдень

Цими вихідними в Україні очікується тепла погода. На Вербну неділю прогнозують сонце та +10...+15 градусів, а на Великдень, попередньо, буде +14...+20.

Погода та довкілля • 11 квітня, 09:55 • 9336 перегляди

На трасі на Миколаївщині утворився затор через сніг

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 09:00 • 7994 перегляди

Південь потерпає від негоди: в Одесі повалені дерева, Миколаїв та Херсон засипає снігом

Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 05:57 • 4458 перегляди

Зима посеред весни: прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.

Погода та довкілля • 11 квітня, 03:54 • 4826 перегляди
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В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

В Україні налічується до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування, спричинених агресією рф.

Війна • 10 квітня, 13:57 • 143060 перегляди

Рештки мокрого снігу та заморозки очікуються завтра: далі - повертається весна

11 квітня в Україні нічні заморозки 0-4 градуси, вдень від +1 до +11. На півдні мокрий сніг, штормовий вітер. З 12 квітня потепління, на Вербну неділю +12+17.

Київ • 10 квітня, 09:57 • 10450 перегляди

У високогір'ї Карпат у квітні намело до метра снігу

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський намело до одного метра снігу. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у високогір'ї.

Суспільство • 10 квітня, 05:54 • 10734 перегляди

Мокрий сніг, дощ та ожеледиця по всій Україні: синоптики попередили про погіршення погоди 10 квітня

10 квітня в Україні очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від +1 до +10 градусів, залежно від регіону.

Погода та довкілля • 10 квітня, 03:29 • 12203 перегляди
Ексклюзив

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Квітневі заморозки можуть негативно вплинути на врожай плодових дерев, особливо абрикос, по всій Україні. Найбільше постраждати можуть Київська, Харківська та Закарпатська області.

Економіка • 9 квітня, 16:38 • 218212 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

10 квітня в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер, сніг, ожеледиця та хуртовини. Рятувальники закликають водіїв і пішоходів бути обережними.

Суспільство • 9 квітня, 14:45 • 18810 перегляди

Запаси скумбрії на межі: надмірний вилов призвів до катастрофічних наслідків

Популяція скумбрії у північно-східній Атлантиці стрімко скорочується через перевищення квот на вилов. Експерти закликають шукати альтернативні варіанти морепродуктів.

Новини Світу • 9 квітня, 12:50 • 10154 перегляди

Зима не відступає: невтішний прогноз погоди на 10 квітня

10 квітня в Україні очікується сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1…+10 °C, а вночі заморозки до -4°C.

Суспільство • 9 квітня, 09:13 • 11281 перегляди