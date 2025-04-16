Весна 2025 року почалася з аномального тепла і дефіциту опадів. Кліматологиня Віра Балабух прогнозує спекотне літо з посиленою пожежною небезпекою та новими температурними рекордами.
Антициклон принесе в Україну сонячну погоду.
16 квітня в Україні очікується мінлива хмарність. У західних, північних та центральних областях прогнозуються невеликі дощі, температура вдень 16-21°.
2024 рік став найтеплішим в Європі з початку спостережень, з рекордно високими температурами. Шторми та повені призвели до загибелі людей та масштабних руйнувань.
У Києві +16°C-+18°C, без опадів. На Заході +17°C -+19°C, можливий дощ. На Сході +17°C-+19°C, малохмарно та без опадів.
В Україні очікується тепла весняна погода з невеликими дощами. На Великдень прогнозують комфортні +18-22 градуси, а на заході країни до +25.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
Ісландська компанія Hvalur, що полює на китів, скасувала сезон через падіння цін у Японії та економічну невизначеність. Ситуацію переглянуть наступного року.
Угорщина та Словаччина потерпають від ящуру, що призвело до закриття кордонів з сусідніми країнами. Влада намагається стримати поширення хвороби серед худоби.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
У ніч з 12 на 13 квітня синоптики попереджають про заморозки в Києві та області. Температура впаде до -5°C, у Києві – до 0-2°C. Оголошено жовтий рівень небезпеки.
Через пошкодження конфайнменту на ЧАЕС призупинено плани демонтажу нестабільних конструкцій. Радіаційний фон стабільний, триває аналіз пошкоджень спільно з ЄБРР.
Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.
В Україні 12 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. У східних, західних і південних областях можливі дощі, подекуди з мокрим снігом, температура повітря вдень від +7 до +13.
У Лондоні район новобудов Kidbrooke Village перетворився на процвітаючу екосистему для людей і дикої природи. Завдяки співпраці з екологами, забудовники створили гармонійне середовище.
Нацпарк "Кам'янська Січ" відзначає 6-ту річницю. Під час окупації росіяни викрали майно, директор пройшов полон. Збитки від дій росіян – понад 107 млрд грн.
Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Цими вихідними в Україні очікується тепла погода. На Вербну неділю прогнозують сонце та +10...+15 градусів, а на Великдень, попередньо, буде +14...+20.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.
Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.
За даними Укргідрометцентру, сьогодні в Україні буде хмарно та холодно, очікуються опади у вигляді мокрого снігу. У південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пориви вітру 15-20 м/с.
В Україні налічується до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування, спричинених агресією рф.
11 квітня в Україні нічні заморозки 0-4 градуси, вдень від +1 до +11. На півдні мокрий сніг, штормовий вітер. З 12 квітня потепління, на Вербну неділю +12+17.
У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський намело до одного метра снігу. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов у високогір'ї.
10 квітня в Україні очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від +1 до +10 градусів, залежно від регіону.
Квітневі заморозки можуть негативно вплинути на врожай плодових дерев, особливо абрикос, по всій Україні. Найбільше постраждати можуть Київська, Харківська та Закарпатська області.
10 квітня в Україні очікується погіршення погодних умов, зокрема сильний вітер, сніг, ожеледиця та хуртовини. Рятувальники закликають водіїв і пішоходів бути обережними.
Популяція скумбрії у північно-східній Атлантиці стрімко скорочується через перевищення квот на вилов. Експерти закликають шукати альтернативні варіанти морепродуктів.
10 квітня в Україні очікується сніг, сильний вітер та короткочасні хуртовини. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +1…+10 °C, а вночі заморозки до -4°C.