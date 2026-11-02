Нічні атаки рф по регіонах України: куди бив ворог та наслідки ударів

російські війська протягом вечора 1 листопада та ночі проти 2 листопада атакували низку регіонів України безпілотниками, авіабомбами та іншими видами озброєння. За повідомленнями місцевої влади та правоохоронців, загинули 3 людини, ще щонайменше 30 постраждали, зокрема діти, пише УНН.

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На Сумщині протягом минулої доби росіяни завдали 43 удари по 15 населених пунктах. У Глухівській громаді внаслідок влучання дрона в автомобіль загинула 70-річна жінка. Загалом в області повідомили про 8 постраждалих, троє з яких звернулися по допомогу після атаки 30 жовтня.

На Вінниччині російський безпілотник атакував Козятинську громаду. Загинули 13-річна дівчинка та жінка, ще 6 людей отримали поранення, серед них 4 дітей. Пошкоджено гуртожиток, де проживали переселенці з Донеччини.

Наслідки атак в інших регіонах

Харківщина.Увечері 1 листопада росіяни атакували селище Васищеве, ймовірно, реактивним дроном "Герань-3". Постраждали 11 людей, серед яких 3-річна дівчинка. Загорівся дах п'ятиповерхівки, пошкоджено приватні будинки.

Запорізька область. Унаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення отримали 4 людини. За добу ворог завдав численних ударів по населених пунктах області, зокрема здійснив 21 авіаудар.

Одещина. Вночі російські війська атакували Одесу. Постраждали 4 людини, пошкоджено об'єкти інфраструктури, 2 житлові будинки та гараж.

Полтавщина. У Градизькій громаді внаслідок падіння безпілотника пошкоджено 4 будинки й автомобілі, травмовано одну людину. У Лохвицькій громаді уламки дрона пошкодили житловий будинок, попередньо без постраждалих.

На місцях ударів працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Інформація про наслідки атак уточнюється.

Удар рф по гуртожитку з переселенцями на Вінничині забрав життя 2 людей, ще 6 поранені, серед них 4 дітей