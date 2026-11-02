Ночные атаки рф на регионы Украины: куда бил враг и последствия ударов

Российские войска в течение вечера 1 ноября и ночи на 2 ноября атаковали ряд регионов Украины беспилотниками, авиабомбами и другими видами вооружения. По сообщениям местных властей и правоохранителей, погибли 3 человека, еще как минимум 30 пострадали, в том числе дети, пишет УНН.

Детали

В Сумской области в течение минувших суток россияне нанесли 43 удара по 15 населенным пунктам. В Глуховской общине в результате попадания дрона в автомобиль погибла 70-летняя женщина. Всего в области сообщили о 8 пострадавших, трое из которых обратились за помощью после атаки 30 октября.

В Винницкой области российский беспилотник атаковал Казатинскую общину. Погибли 13-летняя девочка и женщина, еще 6 человек получили ранения, среди них 4 ребенка. Повреждено общежитие, где проживали переселенцы из Донецкой области.

Последствия атак в других регионах

Харьковская область. Вечером 1 ноября россияне атаковали поселок Васищево, предположительно реактивным дроном "Герань-3". Пострадали 11 человек, среди них 3-летняя девочка. Загорелась крыша пятиэтажного дома, повреждены частные дома.

Запорожская область. В результате российских атак по Запорожью и Запорожскому району ранения получили 4 человека. За сутки враг нанес многочисленные удары по населенным пунктам области, в частности совершил 21 авиаудар.

Одесская область. Ночью российские войска атаковали Одессу. Пострадали 4 человека, повреждены объекты инфраструктуры, 2 жилых дома и гараж.

Полтавская область. В Градижской общине в результате падения беспилотника повреждены 4 дома и автомобили, травмирован один человек. В Лохвицкой общине обломки дрона повредили жилой дом, предварительно, без пострадавших.

На местах ударов работают спасатели, медики и правоохранители. Информация о последствиях атак уточняется.

Удар РФ по общежитию с переселенцами в Винницкой области унёс жизни 2 человек, ещё 6 получили ранения, среди них 4 детей