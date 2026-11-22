Археологи в Саудовской Аравии обнаружили свидетельства того, что первобытные люди могли использовать растительные яды для изготовления охотничьего оружия ещё 125 тысяч лет назад. На древней стоянке Урук-Аль-Джелиба исследователи нашли тысячи артефактов, в частности каменные наконечники с сохранившимися органическими остатками. Об этом сообщает Gizmodo, пишет УНН.

Детали

Раскопки проводила международная команда учёных под руководством Криса Кларксона из Университета Гриффита в Австралии совместно с исследователями из Саудовской Аравии

На месте бывшего большого пресноводного озера археологи обнаружили более 5000 артефактов, а также окаменелые останки гиппопотамов, буйволов, верблюдов, газелей и антилоп.

Особое внимание привлекли каменные наконечники, на которых сохранились следы органических веществ.

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По словам Кларксона, найденные остатки свидетельствуют о том, что древние охотники уже владели технологиями использования клеев и растительных волокон.

Исследователи также предполагают, что люди могли обрабатывать наконечники растительными ядами, чтобы повысить эффективность охоты. В то же время использование яда пока остаётся научной гипотезой.

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Открытие помогает лучше понять жизнь первобытных людей на Аравийском полуострове, который 125 тысяч лет назад имел значительно более влажный климат.

Учёные считают, что часть людей, мигрировавших из Африки, осталась в регионе так называемой "Зелёной Аравии", тогда как другие группы продолжили движение в сторону Азии.

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