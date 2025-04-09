Президент Украины пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира

Президент Украины Зеленский пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира во время выступления в Совбезе ООН. Он подчеркнул важность участия всех стран в процессе достижения справедливого и долговременного мира.