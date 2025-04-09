По данным Copernicus, март 2025 года стал самым теплым в Европе с 1940 года, средняя температура превысила норму на 2,41°C. Арктический морской лед достиг рекордно низкого уровня.
Команда нацбезопасности США использует Signal для координации кризисных ситуаций, но эксперты обеспокоены утечкой данных. Демократы уже начали расследование возможных нарушений.
В Украине ожидается снижение цен на молоко из-за вспышек ящура в Европе и отмены льгот ЕС для украинского экспорта. С 1 апреля цена может снизиться еще на 20-30 коп.
Министр агрополитики Виталий Коваль заявил об отсутствии угроз для посевной кампании и увеличении посевов пшеницы. Украина экспортирует агропродукцию в ЕС, Африку и Азию.
Исследователи обнаружили уникальный вариант белка NOVA1 (I197V), который есть только у современных людей. Эта генетическая особенность отсутствовала у неандертальцев и появилась после эволюционного отделения человека.
ВОЗ сообщает о прекращении лечения ВИЧ и других болезней в 50 странах из-за остановки финансирования USAID. Трамп приостановил работу агентства, которое ежегодно тратит $40 млрд на гуманитарную помощь.
Еврокомиссия намерена реструктуризировать многомиллиардную внешнюю помощь для лучшего согласования с политическими интересами. Блок стремится укрепить альянсы и обеспечить стратегические интересы в условиях сложной международной среды.
6 февраля мир отмечает День без мобильного телефона, День бармена и День борьбы с операциями, которые калечат женские органы. Каждый праздник имеет свою уникальную историю и значение.
Пятеро украинских бойцов с ранениями и ампутированными конечностями поднялись на Килиманджаро. Военнослужащие преодолели высоту 5895 метров после четырех месяцев подготовки.
Зеленский анонсировал восстановление дипотношений с Сирией и взаимодействие в международных организациях. Украина также планирует вдвое увеличить аграрный экспорт в Ливан, который сейчас составляет 400 млн долларов.
Европейский союз намерен поднять вопрос закрытия российских баз в Сирии во время встреч с повстанческими силами. Об этом заявила главный дипломат ЕС Кая Каллас после встречи глав МИД в Брюсселе.
В 2023 году зафиксировано 263 млн случаев малярии, что на 11 млн больше чем в прошлом году. Больше всего страдают дети до 5 лет в Африке, а финансирование борьбы с болезнью составляет лишь половину от необходимого.
Президент Украины заявил, что боеспособная российская армия сейчас в Украине, поэтому режим Асада в Сирии рухнул. По его словам, если Украина рухнет, путин вернется в Сирию и другие регионы.
ISW сообщает о возможной потере российских баз в Сирии, что повлияет на военное присутствие РФ в регионе. Потеря баз нарушит логистику и ослабит операции России в Африке и на Ближнем Востоке.
Meteosat-12 - первый геостационарный спутник третьего поколения введен в эксплуатацию. Он обеспечит более точные прогнозы погоды и сможет отслеживать молнии в реальном времени в течение следующих 20 лет.
Источники сообщают о возможной замене Кирилла Буданова на должности руководителя военной разведки в декабре. СБУ опровергает информацию о вероятности назначения Александра Поклада новым главой ГУР.
В 2023 году 51100 женщин и девушек погибли от рук партнеров или родственников, в среднем это 140 жертв ежедневно. Самый высокий показатель зафиксирован в Африке - 21 700 жертв за год.
Россия через Иран передавала хуситам разведданные со спутников для атак на торговые суда в Красном море. Это привело к изменениям маршрутов мировой торговли и экономическим последствиям.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил создать продовольственный хаб в Омане для выхода украинской продукции на рынки восточной Африки. Стороны обсудили развитие отношений в сферах торговли, инвестиций и энергетики.
Компания Intelsat подтвердила полную потерю своего спутника 33e из-за «аномалии». Космические силы США отслеживают около 20 фрагментов, а ExoAnalytic Solutions сообщает о 57 частях космического мусора.
Соцсети удалили учетные записи предприятия в Татарстане, которое вербовало иностранок для производства беспилотников. Аккаунты имели более 158 тыс. подписчиков и обещали женщинам работу, но на самом деле их заставляли собирать дроны для атак на Украину.
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Европу для участия во встречах НАТО и G7. Будет обсуждаться усиление военной поддержки Украины и обеспечение ее безопасности.
Как в громадах Киевской области поддерживают развитие экономики.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о планах временно запретить убежище для беженцев из Беларуси. Это решение связано с опасениями, что россия использует мигрантов для дестабилизации ЕС.
С начала работы Украинского морского коридора порты Большой Одессы обработали 75 млн тонн грузов, из которых 50,1 млн тонн - аграрная продукция. Экспорт осуществлялся в 50 стран мира, а круглосуточный режим увеличил показатели на 20%.
11 октября отмечается Международный день девочек, основанный ООН в 2011 году. Цель - привлечь внимание к проблемам неравенства и насилия в отношении девочек, а также продемонстрировать их возможности в современном мире.
МИД Украины выразил обеспокоенность относительно деятельности рф в Африке через "Африканский корпус". Осуждено использование россией граждан африканских и арабских стран в качестве наемников в войне против Украины.
ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, признающую Голодомор геноцидом украинцев. Документ также проводит параллели с нынешней агрессией России и призывает к поддержке Украины.
Президент Украины выступил на Генассамблее ООН, критикуя альтернативные мирные инициативы. Зеленский отметил необходимость восстановления ядерной безопасности и возвращения всех пленных.
Президент Украины Зеленский пригласил Китай и Бразилию на второй Саммит мира во время выступления в Совбезе ООН. Он подчеркнул важность участия всех стран в процессе достижения справедливого и долговременного мира.